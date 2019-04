Videó: Rooney zseniális gólt lőtt szabadrúgásból, Ibrahimovic panenkázott az MLS-ben

Nemrég mesterhármast szerzett, most pedig egy szemkápráztató szabadrúgásgóllal jelentkezett Wayne Rooney, az angol válogatott gólrekordere.

A jelenleg az -ben szereplő DC Unitedet erősítő veterán támadó az Orlando City elleni bajnoki 30. percében oldalról, elég éles szögből végezhetett el szabadrúgást, és bár sokan biztosan beadást válaszottak volna, Rooney végül a kapura csavarta a labdát, és neki lett igaza.

A korábbi -támadónak ez volt a negyedik gólja az amerikai liga 2019-es szezonjában, és ezzel alakította 2-0-ra az eredményt.

Az Orlando a második félidőben ugyan szépíteni tudott, de a DC United így is behúzta a mérkőzést.

Rooney mellett egy másik egykori Manchester United játékosnak is jó napja volt, Zlatan Ibrahimovic ugyanis két tizenegyest is értékesített, a Portland Timbers ellen.

A veterán svéd csatár ráadásul az egyik büntetőt nagyon szemtelenül, panenkázva végezte el a 2-1-re megnyert mérkőzésen.

A cikk lejjebb folytatódik

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!

Itt nézhetitek meg Rooney fantasztikus gólját:

Always putting on a show, that @Ibra_official 😉 pic.twitter.com/Mr092DL0l2