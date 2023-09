Kerkez öngólt vétett; Szoboszlaitól egy asszisztot vettek el; a londoni derbin döntetlen lett

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Kerkez Milost nemrég augusztus legjobbjának választották meg a Bournemouth-nál, de szeptemberben megszerezte első találatát is... Sajnos saját kapujába.

A cikk lejjebb folytatódik

A Sheffield United-Newcastle United bajnokin a hazai győzelem 7.00, a döntetlen 4.70, a vendégek sikere pedig 1.49-szeres szorzóval fogadható. (x)



Brighton-Bournemouth

Kerkez Milos, mint augusztus legjobb Bournemouth játékosa kezdte meg a találkozót, már a kezdő sípszótól. A 25. percben a vendégek meg is szerezték a vezetést Solanke révén. A Bournemouth jól is bírta az első játékrészt, azonban egy bal oldali beadás után Kerkez Milos nem tudott fejjel felszabadítani, csak csúsztatni tudott a labdába. Ezzel a mozdulattal megzavarta a kint álló Netót, a játékszer a hálóban kötött ki, Kerkez öngólt vétett. A gól itt tekinthető meg.

A Brighton a fordulás után egyből átvette a kezdeményezést, a 46. percben Mitoma talált be, majd 77. percben duplázni tudott a japán. (3-1)

Liverpool-West Ham

Szoboszlai Dominik újból kezdőként lépett pályára, miután a LASK Linz elleni Európa Liga mérkőzésen csak a padról beszállva tudta győzelemhez segíteni csapatát. A 16. percben Szalah harcolt ki büntetőt a Liverpoolnak, aminek elvégzéséhez ő áll oda elvégezni. Az egyiptomi magabiztosan értékesítette a tizenegyest. A 42. percben a nyomást végül gólra váltották a vendégek, Coufal beadásánal Bowen előzte meg van Dijkot és fejelte a hosszú sarokba a labdát.

A félidő végén Szoboszlai adott remek átadást Jonesnak, aki be is talált a kapuba. Azonban az angol lesen helyezkedett, emiatt a gólt (és a gólpasszt is) elvették.

A Liverpoolnak egészen a 60. percig kellett várni az újabb gólra, Mac Allister átadása után Nunez vágta be kegyetlenül a labdát. A 85. percben a csereként beálló Jotának sikerült beállítani a végeredményt. Szoboszlai végig a pályán maradt. (3-1)

Arsenal-Tottenham

Nem Cristian Romero meccse volt az Arsenal elleni. A londoni derbin 26. percben vétett öngólt az argentin világbajnok, miután egy távoli lövésbe beleérve a saját hálójába juttatta a labdát. A Spurs ezután többször is a kapujához szegezte az Arsenalt. Rayanak még volt ellenszere Johnson közeli kísérketére, de 42. percben Maddison átadása után Son lövésére már nem.

A fordulás után Romero hozott össze büntetőt, kezezése miatt fújt a sípjába a bíró. Saka nem kegyelmezett, bevágta a pontrúgást. Az Arsenal nem tudta sokáig megtartani az előnyét, a csereként beálló Jorginho vesztette el a labdát Maddisonnal szemben, aki a jól kiugró Son-nak passzolt. A dél-koreai duplázni tudott a londoni derbin. (2-2)

További eredmények:

Chelsea-Aston Villa 0-1