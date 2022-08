Videó: ezért a mozdulatért kap legalább 3 meccses eltiltást Núnez

A Liverpool klubrekordot jelentő összegért igazolt támadója elveszítette a fejét.

Nem úgy rajtolt a Premier League idei kiírása a Liverpool számára, ahogy azt Jürgen Kloppék eltervezték. Előbb csak 2-2-es döntetlent értek el a Fulham vendégeként, majd hétfő este hazai pályán sem tudtak nyeri a Crystal Palace ellen (1-1).

A Vörösök problémáit tetézi, hogy Jota, Jones, Konaté, Matip, Thiago és Firmino is sérüléssel bajlódik, legutóbb pedig Darwin Núnez kapott piros lapot, aki minimum 3 meccses eltiltásra számíthat az agresszív viselkedés miatt.

Az uruguayi támadó remekül kezdte a szezont a Liverpoolban, a Manchester City elleni szuperkupadöntőn és a Fulham elleni bajnokin is betalált, mi több a Crystal Palace ellen is helyzetekig és kapufáig jutott, ám a vendégek dán védője, Joachim Andersen végül csak elérte, hogy elveszítse a fejét. A 26 éves bekk mindenhova követte Núnezt, akivel egy szituációt követően össze is koccant a fejük. Andersen ekkor próbálta kérdőre vonni a Liverpool játékosát, aki nemes egyszerűséggel lefejelte őt (az eset 1:00-nál látható).

A jogos piros lap azonnal villant, ami az agresszív viselkedés miatt automatikusan 3 meccses eltiltást jelent, de az angol szövetség még súlyosabb büntetést is kiszabhat. Ami biztos, hogy Núnez kihagyja a Manchester United elleni rangadót, valamint a Bournemouth és a Newcastle United elleni bajnokikat is.

