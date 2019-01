Videó: Érzelmes búcsút vett a szurkolóktól a Chelsea klasszisa

A szombati Nottingham Forest elleni FA-Kupa mérkőzésen utoljára húzta magára a Chelsea mezét Cesc Fabregas, aki a lecserélésekor a könnyeivel küszküdve búcsúzott el az őt éltető szurkolóktól.

A meccsen Fabregas a csapatkapitányi karszalagot is megkapta Maurizio Sarritól, de az első félidőben aggódhatott, hogy nem sikerül jól a búcsú, hiszen büntetőt hibázott. Végül a folytatásban Alvaro Morata duplájának köszönhetően biztosította a továbbjutást a Chelsea.

A Goal információi szerint Fabregas hamarosan aláír az AS Monaco csapatához, amit a játékos félig-meddig meg is erősített:

- Egyáltalán nem vártam, hogy ilyen fogadtatásban részesülök ma. Tisztelem a Chelsea-t, ezért nem mondhatok semmit, de mindenki tudja mi a helyzet - mondta a világbajnok középpályás a BBC-nek.

Fabregas 2014-ben csatlakozott a Chelsea-hez, és két bajnokságot, valamint egy FA-Kupát nyert az együttessel, amelynek a színeiben összesen 22 gólt szerzett.



Amennyiben a spanyol játékos valóban a Ligue 1-ben búcsúztatja, úgy összesen 12 év után int búcsút végleg az angol futballnak. Az Arsenal és a Chelsea játékosaként összesen 12 és fél évet töltött a Premier League-ben, és ezidő alatt a bajnokság történetének egyik legjobb előkészítőjévé vált.

- Csak úgy repül az idő. Úgy érzem, mintha csak tegnap lett volna belőlem profi játékos, miközben annak már 15 éve! A fiatal játékosoknak csupán egy tanácsom lenne: élvezzék ki minden egyes percét a pályafutásuknak - nyilatkozta a 31 éves klasszis.

Itt nézhetitek meg Fabregas érzelmes búcsúját:

500 games in English football, what an achievement.



Thanks for the memories, @cesc4official. 🙌 pic.twitter.com/masXnuEQuc — The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 5, 2019