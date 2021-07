Videó: egymásnak estek a francia bajnok játékosai

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Van baj a francia bajnoki címvédő Lille körül.

A csapat szombaton a KV Kortrijk ellen játszott felkészülési mérkőzést és az első félidő lefújása után az együttes két portugál játékosa Xeka és Tiago Djalo dulakodni kezdett a pályán.

Altercation a la mi temps entre Djalo et Xeka ( rouge pour les 2 joueurs) #losc pic.twitter.com/Wj1myapSYy — L-O-S-C (@Foot2france_) July 17, 2021

Ez már a második kellemetlen ügy a Lille-nél, hiszen korábban a bajnoki cím megszerzése után Christophe Galtier vezetőedző azonnal lemondott.

A felkészülés sem meg zökkenőmentesen, mint a játékosok verekedése is igazolja. A videón látható, hogy Xeka a távolból megy oda a csapattársához és számonkérte rajta az első félidei gyenge játékát. A pártost szétválasztották, de a bíró mindkettejüket kiállította. A belga csapat felajánlotta, hogy a második félidőre ők is az öltözőben hagynak egy játékost, így is 1–1 lett a meccs végeredménye.

Mindenesetre már érthető, hogy miért mondott nemet a Lille kispadjára Laurent Blanc, Lucien Favre és Patrick Vieira is.

