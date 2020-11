Veszélyben Thomas Tuchel és Lőw Zsolt állása?

Sajtóhírek szerint nyolc napja van Thomas Tuchelnek, hogy bizonyítson. Amennyiben nem szerez legalább négy pontot az , valamint a elleni mérkőzéseken, mennie kell.

Az előző szezon döntőse felemásan kezdte az idei szezont, bár a bajnokságban jelenleg éllen állnak, ám csak azért, mert a Marseille két meccsel kevesebb mérkőzést játszott. A Bajnokok Ligájában eddig csak szenved Tuchel csapata, vereség a Manchester United illetve ma esti ellenfél, a Leipzig ellen is és jelenleg a harmadik EL-t érő helyen álll a . A hétvégi Monaco elleni vereség is rontott a német szakember helyzetén, akinek a hírek szerint a Bajnokok Ligája kiesés a kirúgást jelentené, ami azt jelenti, hogy a teljes stáb, így Lőw Zsolt pályaedző állása is veszélyben van.

Mbappe és Neymar egyelőre nem talált be a BL-ben, Tuchel a mérkőzés előtt elmondta, hogy szüksége lesz rájuk, hogy tovább jussanak a legjobb 16 közé.

"Ha Nemyar és Mbappe nem lőnek gólt, az hatással van a csapatunkra, hiszen ők döntik el a meccsek sorsát. Szükségem van rájuk és a góljaikra, ha nyerni akarunk. Neymar jelenleg nincs a legjobb fizikai állapotban, de játszani fog holnap. Muszáj játszania, megvan a képessége és a tapasztalata, kulcsfontosságú, hogy pályán legyen" - mondta a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón a német szakember.