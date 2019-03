Vereséggel zárta a selejtezőket az U19-es magyar válogatott

Férfi U19-es válogatottunk a németek elleni mérkőzéssel fejezte be szereplését a horvátországi Európa-bajnoki elitkör küzdelmeiben.

A magyar válogatott a norvégok ellen egy biztató játékkal elért 0-0-ás döntetlennel kezdte meg szereplését a viadalon, a második játéknapon azonban 2-0-ra alulmaradt a házigazda horvátokkal szemben. Ezzel eldőlt, hogy a mieink már nem nyerhetik meg a csoportot, vagyis nem harcolhatják ki az Eb-szereplést, így a németek elleni mérkőzés ebből a szempontból tét nélküli volt, tájékoztatott kedden délután az mlsz.hu oldala.

A játékosok érthetően csalódottan készültek a mérkőzésre, ugyanakkor szerették volna szépen zárni a tornát. Németh Antal több helyen is változtatott a horvátok elleni mérkőzés kezdőcsapatán. Bekerült a kapuba Ásványi Balázs, visszakerült az együttesbe az eltiltását letöltő Csóka Dániel, Szendrei Norbert duó, valamint kezdett Csoboth Kevin is.

A hárompontos németeknek még volt esélyük a továbbjutásra, és ez látszott is a hozzáállásukon, rögtön a meccs elején hatalmas nyomást gyakoroltak a kapunkra. Az első félórában több nagy lehetőséget is kialakítottak, de ezekből még nem született gól, a 34. percben azonban Yeboah révén megszerezték a vezetést (1-0). A németek nem vettek vissza, a folytatásban is veszélyesebbek voltak, a félidő utolsó másodperceiben Ásványi Balázsnak kellett bravúr bemutatnia, hogy meccsben maradjunk.

A fordulás után sem tudtunk változtatni a játék képén, a németek lendületesen támadtak, mi pedig védekezésre kényszerültünk. Az ellenfél sorra dolgozta ki a helyzeteket, második gólját viszont egy magyar szabadrúgást követőn kontrából érte el, egy felszabadítási kísérletük után pattant a labda Yeboah-ról a kapunkba (2-0).

A második gól után sem változott sokat a játék képe, ellenfelünk nagy erőkkel támadott, és helyzeteket alakított ki, a mieink kevés veszélyt jelentettek az ellenfél kapujára. A 94. percben Hermann meglőtte a németek harmadik gólját, egyben beállította a 0-3-as végeredményt.

A magyar válogatott egy ponttal a negyedik helyen zárta az elitkört. A csoportgyőzelmet, így az örményországi Eb-n való részvételt a hétpontos norvégok szerezték meg, miután 3-2-re legyőzték a házigazda horvátokat is.

