Végrehajtás indult az Újpest FC ellen és jött egy új címerterv

Újpesten mindig történik valami: most éppen végrehajtási eljárást rendelt el a bíróság az Újpest 1885 Futball Kft., vagyis az Újpest FC-t működtető cég ellen. Azbeszámolója szerint a Fővárosi Bíróság 2020. június 18-án rendelte el a végrehajtást a társaság ellen, melyet a cégbíróság június 30-án be is jegyzett a cégkivonatba.

A cégtörténet alapján az Újpest 1885 Kft.-nek nem ez az első ilyen ügye, mivel legutóbb tavaly októberben, majd előtte 2018 novemberében és szeptemberében is belecsúsztak egy-egy ilyen szituációba.

Kívülről nézve a legnagyobb probléma az az egész ügyben, hogy a profi sportot figyelve egyáltalán nem egetrengető az összeg, amit nem fizetett ki a futballvállalkozás: egy magánszemély 16,5 milliót követel a Kft.-től, valamint a késedelmi kamatot, mert a tartozás immár 2020. április 7-től létezik. A magánszemély a végrehajtási lap alapján a végrehajtást a "bárhol fellelhető vagyontárgyra" kérte. Ennek megjelölése egyébként tipikusnak tekinthető olyan esetekben, amikor a végrehajtást kérő az adós konkrét vagyontárgyairól nem rendelkezik információval.

Ennek az ügynek lesz még folytatása, de az immár évek óta húzódó címerügynek sincs még vége. Az Újpest FC a bajnokság végén már egy címerrel (UTE) és egy logóval (…deszka) a mezén futott ki a gyepre. Most ennek egy egészen furcsa elegyét hozták össze. Érdekes terv.