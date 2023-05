Véget vetett a találgatásoknak Xabi Alonso

A 41 éves spanyol vezetőedző döntött a jövőjéről.

Xabi Alonsót több csapattal is hírbe hozták az utóbbi hetekben, a Bayer Leverkusen spanyol vezetőedzője azonban szerdán véget vetett a találgatásoknak.

Bár a sajtóban például a Real Madrid és a Tottenham Hotspur kispadja kapcsán is felmerült a neve, az AS Roma elleni Európa Liga-elődöntő visszavágójára készülő csapat szerdai sajtótájékoztatóján a 41 esztendős szakvezető kijelentette, hogy a következő idényben is a Leverkusent irányítja.

„Jól érzem magam a Leverkusennél, és egyáltalán nem aggódom a jövőm miatt. Már minden illetékessel beszéltem is a döntésemről” – mondta a sajtótájékoztatón a Sportal beszámolója szerint Xabi Alonso, akinek 2024 nyaráig szól a szerződése a Leverkusennél.

A Kicker azt írta, hogy a spanyol szakember szeretné lépcsőzetesen felépíteni a karrierjét, és a profi futballban töltött nyolc hónap után még nem szeretne egyből olyan óriásklub kispadjára ülni, mint például a Real Madrid.

Xabi Alonso tavaly októberben vette át az akkor – nyolc forduló elteltével – a Bundesliga utolsó előtti helyén álló Leverkusent. A gyógyszergyári alakulat mostanra hetedik a bajnoki tabellán, és harcban van a jövő évi nemzetközi kupaszereplés jogáért. Az Európa Ligában – többek között a Ferencváros kiejtésével – is eljutottak az elődöntőig, amelynek első felvonásán 1–0-ás vereséget szenvedtek Rómában.

A 41 éves tréner 2017-es visszavonulása óta a Real Madrid utánpótlásában, majd a Real Sociedad B-csapatánál dolgozott edzőként, felnőttcsapatnál ez az első megbízatása.