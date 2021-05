Véber: Nagyképűen fog hangzani, de egyszer átpasszoltam Maradona lába közt a labdát

Mi, magyarok ugyanúgy megsirattuk Diego Maradonát, mint az egész futballvilág. A 60 éves korában, tavaly elhunyt legenda Magyarország ellen játszotta első válogatott meccsét, 1990 október 3-án pedig - a nápolyi odavágó után – a Megyeri úton lépett pályára a Véber Györgyöt is a soraiban tudó Újpest elleni BEK-meccsen. Az egykori remek magyar középpályás beszélt a nemrég megjelent, Maradonáról szóló könyvről, és azt is elmondta, számára mit jelentett az argentin futballzseni.

A Pincési László által írt, Az isteni Diego Maradona című könyvben 60 lebilincselő sztorit olvashatunk minden idők egyik legjobb labdarúgójáról, aki tavaly, 60 évesen hunyt el. "Az a fejezet fogott meg leinkább, amely arról szólt, hogy Maradona egyik nápolyi csapattársa gyűjtést szervezett egy kissrác számára, aki farkastorokkal született. De a klub, és úgy nagyjából senki nem állt az ügy mellé. Maradona – aki még csak pár hete volt Nápolyban – viszont igen, és azonnal megszervezte azt a mérkőzést, amelyet végül vállalhatatlan körülmények közt játszottak le. De annyi pénz összegyűlt, hogy - ahogyan a könyv leírja - nemcsak a műtétre, hanem a későbbi kezelésekre is elég volt. Az ember most 40 év körüli, és a mai napig meghatottan nyilatkozza, hogy tulajdonképpen Maradonának köszönheti az életét. Nagyon tanulságos dolgok is vannak a könyvben" - nyilatkozta a DIGI Sport híradójának, a Sport 24-nek Véber György, aki természetesen saját tanulságos sztorikkal is tudott szolgálni. Az egykori magyar válogatott labdarúgó állítja, a Megyeri úton rendezett, Maradonáék elleni összecsapás az egész pályafutását meghatározta.

"Nekem a nagy kiugrást ez a meccs jelentette, és erre azért vagyok büszke, mert tényleg egy világsztárokkal teletűzdelt, olasz bajnokcsapat ellen nyújtottam olyan teljesítményt a hazai meccsen, hogy a közönség is elkezdett kedvenckének titulálni" – mesélte Véber, aki az Újpest-Napoli idejében még csak 20 éves volt.

Maradona ezen a meccsen nemcsak a magyar hátvédekkel találkozott. "Velem is találkozott, mert végig védekeztünk, ritkán voltunk elöl" – nevetett fel Véber. "Van egy-két olyan, az újpesti lexikonokba belekeveredett korabeli fotó, amelyen Maradonával épp viaskodunk. Most ez nagyképűen fog hangzani, de egyszer átpasszoltam a lába közt a labdát. Nem kötényt adtam neki, hanem úgy passzoltam, hogy átment a labda a lábai között. De amit még el kell mondanom róla, úgy futballozott, hogy nem volt befűzve a cipőfűzője. Lehet, hogy a nagyobb tétre menő meccseken befűzte, de ellenünk nem. Látszott, hogy nem strapálta magát, de amikor helyzetbe került, akkor tényleg azonnal kijött belőle a ragadozó. Főleg az első mérkőzésen, Nápolyban, ahol két gólt lőtt az utolsó percekben. Egy zseniális játékosról beszélünk, Maradona tényleg a világ valaha élt egyik legjobbja."

