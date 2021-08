Vb-selejtezők: Szoboszlai és Sallói is bekerültek Marco Rossi keretébe

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

A magyar válogatott három vb-selejtező mérkőzésen fog pályára lépni szeptember elején, Marco Rossi csapata sorrendben Anglia, Albánia és Andorra ellen fog játszani kevesebb mint egy hét alatt. A szövetségi kapitány ezúttal is 3 kapust, és 23 mezőnyjátékost hívott be a sorsdöntő találkozókra. A keret szinte megegyezik az EB-n résztvevő csapattal, ezúttal azonban bekerült az MLS-ben remeklő Sallói Dániel, a sérülésből visszatérő Szoboszlai Dominik és a lengyel pontvadászatban kiválóan teljesítő Tamás Márk is.

A válogatott kerete:

Kapusok:

Bogdán Ádám (Ferencvárosi TC)

Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC)

Gulácsi Péter (RB Leipzig)

Védők:

Bolla Bendegúz (Grasshoppers)

Botka Endre (Ferencvárosi TC)

Fiola Attila (MOL Fehérvár FC)

Kecskés Ákos (Nyizsnyij Novgorod)

Lang Ádám (Omonia Nicosia)

Lovrencsics Gergő (Hajduk Split)

Orbán Willi (RB Leipzig)

Szalai Attila (Fenerbahçe FK)

Tamás Márk (Slask Wroclaw)

Középpályások:

Gazdag Dániel (Philadelphia Union)

Kleinheisler László (NK Osijek)

Nagy Ádám (Bristol City)

Nego Loic (MOL Fehérvár FC)

Schäfer András (DAC)

Szoboszlai Dominik (RB Leipzig)

Támadók:

Hahn János (Paksi FC)

Nikolics Nemanja (MOL Fehérvár FC)

Sallai Roland (SC Freiburg)

Sallói Dániel (Sporting Kansas City)

Schön Szabolcs (FC Dallas)

Szalai Ádám (1.FSV Mainz 05)

Varga Kevin (Kasimpasa)

Varga Roland (al-Ittihad Kalba)

Marco Rossi elmondta, miért emellett a keret mellett tette le a voksát:

„A mostani keret az Eb-keretben is szerepet kapott, főként fiatal játékosokból áll, hiszen ők bizonyítottak a kontinenstornán, és a szurkolók visszajelzéseiből is egyértelmű, hogy ők is bíznak ebben a csapatban, ezekben a játékosokban. Mindössze két új játékos került be a keretbe, egyikük Sallói Dániel, aki hónapok óta kirobbanó formában játszik az amerikai bajnokságban: március óta 21 meccsen 11 gólt lőtt. A másik Tamás Márk, akit nagyon régóta figyelünk, és az utóbbi időszakban olyan teljesítményt nyújtott a Slask Wroclawban, hogy kiérdemelte a meghívót. A többieket az Eb óta is folyamatosan figyeltük, és mivel a kluboktól kapott mérések alapján még azok is kitűnő fizikai állapotban vannak, akik esetleg nem játszanak rendszeresen, így mindannyiukat meg tudtuk hívni."

Az olasz szakember beszélt a csapat előtt álló feladatokról is:

„Ezúttal is roppant nehéz feladat vár ránk, különösen az első mérkőzés tekintetében, hiszen Anglia a világ egyik legjobb csapata, Európában pedig jelenleg a második legjobb. A nyári Európa-bajnokságon mindannyian láthattuk, hogy mire képesek. Tisztában vagyok szurkolóink felfokozott várakozásával az Anglia elleni mérkőzéssel kapcsolatban, de miközben pozitívan kell hozzáállnunk a mérkőzéshez, muszáj két lábbal a földön maradnunk! Nem szabad elfelejtenünk, hogy kik vagyunk mi, és ki az ellenfél! Ugyanakkor az egészen biztos, hogy ahogyan tettük azt a portugálok, a franciák vagy a németek ellen, az angolok ellen is úgy fogunk kimenni a pályára, hogy ami tőlünk telik, mindent megteszünk a lehető legjobb eredmény elérése érdekében. Ugyanez igaz Albánia ellen is, ahol sajnos a szurkolóink nem lehetnek majd velünk, ráadásul az albánok is kitűnő játékerőt képviselnek, hiszen a kezdőcsapatukból négy-öt játékos az olasz bajnokság erősebb klubjaiban szerepel. Andorra ellen pedig az lesz a legfontosabb, hogy észben tartsuk, minden ellenfelet tisztelnünk kell, és nem szabad alábecsülnünk, mert az katasztrofális eredményt szülhet."

Az Anglia elleni – szeptember másodikai – találkozót követően szeptember 5-én mérkőzik meg a csapat Albániában, majd hazatérve szeptember 8-án szerdán 20.45-kor lép pályára Andorra ellen a Puskás Arénában.

Forrás: mlsz.hu

