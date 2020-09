Vasas: ebből így nem lesz feljutás

Gyanús, hogy a Vasas jövőre is NB II-es lesz. Persze, sok meccs áll még a csapatok előtt a második vonalban, hiszen mindössze nyolc forduló ment le, vagyis még sok pontot lehet szerezni, de ez az angyalföldi csapat kilátástalannak tűnik.

A helyzet persze összetett és mondhatnánk, hogy a Vasasnak nem az NB II-ben kellene futballoznia, hiszen tavasszal nagyon megindult az angyalföldi együttes a feljutás felé. Hét meccséből ötöt megnyert, egy lett döntetlen és egyet elveszített – a kudarc az ellen csúszott be. Lendületben volt a gárda, de a járvány megfékezésének érdekében az NB II-es bajnokságot is leállították és nem is indították újra, így az akkor harmadik helyen álló együttes a második vonalban maradt. Volt is belőle amolyan jóféle pesti hiszti, de hát a szabály, az szabály…

És ezzel meg is rekedt valami, pedig nyáron másról sem szóltak a hírek csak arról, hogy ezt, vagy azt az -es játékost szerződtette a klub. A teljesség igénye nélkül: Litauszki Róbert, az Újpestből, Sillye Erik és Pekár László a Mezőkövesdből, az NB I-es gólkirály Radó András pedig a ZTE-ből igazolt a klubhoz. És ne felejtsük el azt se, hogy télen érkezett Feczesin Róbert – akkor éppen ő állt a góllövőlista élén –, valamint Jova Levente és Vernes Richárd is. Ez javában egy NB I-es csapat keretének a gerince és azért olyan labdarúgók is vannak a csapatban, mint például Balajti Ádám, vagy éppen Szatmári Lóránd. Nyilván nem világsztárok, de mondjuk az NB II-ben azért el tudnak focizni.

A kispadon eddig Bene Ferenc ült, aki korábban több klubnál is megfordult már vezetőedzőként, ismert és elismert szakember, aki amúgy össze is rántotta a Vasast tavaszra. Ugyanakkor nála nincs rendesebb ember az edzők között. Olyan korrekt, mint egy angol lord. Vélhetően ez is volt vele a probléma, mert a keretben viszont annyi „ego” összpontosult, amennyi kevés helyen verődik össze, az is nagy csoda, hogy egyáltalán szóba állnak egymással a játékosok. Szegény Bene Ferencet fel is falták a játékosok, így a szakembert elküldték Angyalföldről. Pedig ugye tudjuk, hogy ha a kupleráj nem megy, akkor nem a bútorokat kell lecserélni…

Azóta két meccset játszott a csapat. A ellen egy röhejes öngóllal mentett pontot a gárda hazai pályán – a DVSC kapusa ütötte a saját kapujába a labdát egy beadás után –, ehhez semmi köze nem volt sem a csapatnak, sem a megbízott edzőnek Tóth Andrásnak. Vasárnap meg Siófokon kikapott a Vasas, ehhez sem sokat tudott hozzátenni Schindler Szabolcs az új vezetőedző. Ez nem az ő sara volt, hiszen az angyalföldi vezetők, okosan kihasználták a válogatott szünetet és csak a végén nevezték ki a szakembert, akinek így pár napja volt arra, hogy összekapja az együttest.

Nem sikerült.

Amúgy Schindler is rendes ember, kicsit érdesebb a stílusa, mint Bene Ferencé, ami talán segít neki, de nincs túl sok tapasztalata. Dolgozott egy évet Dorogon, ahol 12. lett a csapattal az NB II-ben, és nem marasztalták, aztán elment az NB III-as Ajkához, ahol bajnok lett, de távozott és Békéscsabáról meg elhozta a Vasas. Sértődés ne essék, de tökmindegy, hogy ő ül a padon, vagy Tóth András, aki mellett mondjuk annyi szólt volna, hogy élete a Vasas. A sok arrogáns, kifejlett egóval rendelkező labdarúgó mellé, jött egy kevés tapasztalattal rendelkező szakember – kockázatos.

Ez a keret életveszélyes. Nem tudni, hogy a játékosok hány milliót keresnek, de a kiszivárgott hírek szerint nem keveset. Ilyen formán édes mindegy a labdarúgóknak, hogy az NB I-ben veszik fel a forintkötegeket, vagy az NB II-ben. Nekik a Vasas semmit sem jelent, pusztán annyit, hogy a fizetésnapon a klubtól érkezik egy sms üzenet az átutalás sikerességéről. Talán ezért (is) tűnnek az angyalföldi klub játékosai motiválatlannak, lustának és beképzeltnek a pályán. Ráadásul ne felejtsük el, hogy van több meghatározónak gondolt játékos, aki kizárólag a pénz miatt választotta az NB II-es csapatot. Feczesin Róbert például maradhatott volna Újpesten és Radó Andrást is megtartotta volna a ZTE, de a piros-kék klub többet ígért, a játékosok pedig száműzték magukat az NB II-be. Látszik rajtuk a boldogság…

Ez a Vasas így, ebben az összetételben nem juthat fel. A másik NB I-et érő helyre – az egyik a Debrecené lesz – pályázik a Gyirmót, a , a Nyíregyháza, de még a Szolnok és a Békéscsaba sem tűnik esélytelennek. A Vasasnak jelenleg hat pont a hátránya a második helyezett Gyirmóthoz képest, ami nem sok, ellenben az igen, hogy tizenegy riválist kell megelőzni, mert ugye azért ezek a csapatok is nyernek majd meccset. Ráadásul a Vasas most egy minden szempontból szétesett csapat, olyan mint amikor egy nagyon drága autó alkatrészei nem alkotnak egészet, csak úgy egymásra vannak dobálva és küldtek hozzá egy szerelőt, aki még csak Suzukival foglalkozott. Persze nem esélytelen a Vasas a feljutásra, de jelenleg nagyon messze van tőle. Mondjuk, úgy másfél évre…