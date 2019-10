Varga Roland: Amikor láttam, hogy jön a labda, csak arra figyeltem, ne hibázzak

Boldogan nyilatkozott a CSZKA ellen győztes gólt szerző Fradi-játékos.

Mint ismert, a bravúros 1-0-s győzelmet aratott a CSZKA Moszkva otthonában csütörtökön az Európa-ligában.

A budapesti zöld-fehérek a csereként beálló Varga Roland révén szerezték meg a győzelmet egy hajrában szerzett góllal.

A találkozót követően az NSO -nak értékelt Varga.

- Amikor láttam, hogy jön középre a labda, csak arra figyeltem, ne hibázzak. A gólörömnél ráadásul éppen ott volt előttem a Fradi-tábor, először hozzájuk szaladtam, csak utána indultam a kispadunk irányába.

- Rebrov is megveregette a vállam az öltözőben, a többiek pedig ugrattak, szórakoztak velem, de ezen az estén ez volt a sorsom. Édes teher volt ez. A lényeg, hogy remek estét szereztünk magunknak és a szurkolóinknak. Azt se feledjük, mi már azzal elértük a célunkat, hogy bejutottunk a csoportkörbe. Minden megszerzett pontnak örülünk, nagyot melóztunk a CSZKA ellen, kőkemény mérkőzés volt - fogalmazott a szélső, majd kitért arra is, miként éli meg azt, hogy válogatott játékosként csak csere a Ferencvárosban.

- Tényleg nem szeretek erről beszélni. Eddig is csináltam a dolgom, ezután is fogom. Meglátjuk, a jövőben mennyi játéklehetőséget kapok. Egy biztos, rossz szót nem lehet rám szólni, az edzéseken mindent beleadok. Elismerem, nehéz helyzet az enyém, de valahogy mindig motiválom magamat. Ezután is ezt fogom tenni. Nem vagyok reklamálós, asztalra csapós típus, teszem a dolgom, és bízom benne, minél többet játszom majd.

