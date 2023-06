Váratlan fordulat állhat be Szoboszlai Dominik jövőjében

Úgy tűnik, hogy csapata nem akar megválni a magyar válogatott csapatkapitányától.

Ugyan hetek óta arról szólnak a hírek, hogy Szobszolai Dominik elhagyhatja az RB Leipzig csapatát, és a Premier League-ből érdeklődnek iránta, az sem zárható ki, hogy a következő szezonban is az RB Leipziget fogja erősíteni.

A Leipziger Volkszeitung értesülése szerint az RB Leipzig meg akarja hosszabbítani Szoboszlai Dominik 2026-ig érvényes szerződését, hogy a magyar középpályás a jelenleginél magasabb fizetésért további évekre kötelezze el magát a csapathoz.

A hírek szerint a Newcastle United és a Liverpool is szemet vetett Szoboszlaira és zajlanak is a háttérben tárgyalások, de egyáltalán nem biztos a váltása, pláne ha közben a lipcseiek is jobb feltételeket biztosítanának számára.

Szoboszlai a Bundesliga elmúlt kiírásában 31 pályára lépés alatt hat gólt szerzett és nyolc gólpasszt adott csapattársainak, míg minden sorozatot figyelembe véve 46 találkozón tíz találat és 13 előkészítés fűződött a nevéhez.