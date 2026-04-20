Bár a tabella alapján sportszakmai izgalmakat ígért az ötödik Váraszó és a listavezető Lokomotív SE összecsapása, a mérkőzés végül nem a futballról maradt emlékezetes. A vendég Lokomotív SE közösségi oldalán közzétett hivatalos közleménye szerint rendőri beavatkozásra volt szükség, hogy el tudják hagyni rendben a sporttelepet.

A fordítás után „elszabadult a pokol”

A mérkőzésen a vendégek szereztek vezetést, ám a hazaiak még az első félidőben fordítottak. A szünet után sokáig nem változott az eredmény, majd a hajrához közeledve egy büntetőből előbb egyenlített a bajnoki aranyra hajtó Lokomotív, majd két perccel később a vezetést is megszerezte. Amikor a játékvezető lefújta a meccset, elszabadultak az indulatok.

„A lefújást követően az ünneplésünk alatt egy hazai játékos támadólagosan lépett fel játékosainkkal szemben.” – olvasható a Lokomotív SE beszámolójában. A klub szerint a helyzetet próbálták csillapítani, de miután a hazai szurkolók és a rendezők is bekapcsolódtak az indulatokba, az események irányíthatatlanná váltak.

Bántalmazás a pályán és az öltözőnél

A beszámoló szerint nem csupán szóbeli inzultusok történtek. A vendégcsapat tagjait és a játékvezetőt is súlyos támadások érték:

„A verbális bántalmazás mellett ütések, fojtogatások, rúgások érték játékosainkat, és a játékvezetőt is. A lecsendesedést követően az öltöző előterében folytatódott az inzultálás.”

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a helyszínen tartózkodó szövetségi ellenőrnek rendőri segítséget kellett kérnie, hogy a vendégcsapat tagjai testi épségük veszélyeztetése nélkül elhagyhassák a sportlétesítményt.

Megrongált busz és keserű búcsú

A Lokomotív SE játékosait még a parkolóban is érte egy kellemetlen meglepetés: az egyik buszuk kerekét leeresztve találták. Bár a hazaiak közül akadtak, akik segítettek a gumi felfújásában, a vendégklub keserű szájízzel távozott.

„Tisztában vagyunk vele, hogy ellenfélként mindent meg kell tenni a győzelem érdekében, de reméljük, hogy ilyen atrocitásokkal nem kell szembenéznünk a jövőben. Sok sikert kívánunk a továbbiakban a Váraszónak 'a focihoz'!” – zárul a közlemény, amelyben az utolsó szóhasználat világosan jelzi: a történteknek kevés köze volt a sporthoz.

Az ügyben a Heves Vármegyei Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága várhatóan a szerdai ülésén fog dönteni.

