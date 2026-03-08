Ilyen van? VAR nélkül ítélt tizenegyest a bíró, mert a szurkolók kihúzták a monitor kábelét!

Preußen Münster–Hertha BSC találkozót rendeztek a német másodosztályban, amelybe nem várt módon nyúltak bele a szurkolók - írta meg a Kickerre hivatkozva a Csakfoci.

A 44. percben a berliniek egyik játékosa, Michael Cuisance esett el a tizenhatoson belül, amiért először nem ítélt szabálytalanságot Felix Buckel játékvezető. Csakhogy a videóbíró úgy látta, hogy érdemes visszanéznie a történteket a sípmesternek.

Ugyanakkor erre nem volt lehetősége, hiszen a VAR-monitoron nem jelent meg a felvétel. A fekete kép mögött nem mindennapi magyarázat áll - közölte a Német Labdarúgó-szövetség.

Két Preußen Münster-szurkoló, fekete maszkkal az arcán, átmászott a kerítésen, és az egyikük kihúzta a monitor kábelét. Ez azonban nem előzmény nélkül történt: a hazai szurkolótábor egy kiírást feszített ki, amelyen a következő volt olvasható:

„Unplug VAR!”, avagy "Húzzátok ki a VAR-t!".

A münsteriek hivatalos közleményben jelezték, hogy igyekeznek azonosítani és felelősségre vonni a tetteseket.

A tizenegyest végül VAR nélkül is megítélte a bíró, amit a Hertha köszönt szépen, és gólra váltott. Ez a találat is kellett végül a vendégek 2-1-es győzelméhez.

Dárdai Márton mind a 90 percet a pályán töltötte, csapata pedig a hatodik helyen áll a Bundesliga 2-ban.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.