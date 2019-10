Van Persie: Emery nem tud kapcsolatot teremteni a játékosaival

Robin Van Persie, az egykori támadója úgy gondolja, a csapat teljesítménye semmit sem javult, mióta Unai Emery leült a kispadra.

A baszk szakember a második évét töltö az Ágyúsok kispadján, de az elmúlt hetekben mutatott játék, és a változó eredmények miatt egyre többen gondolják úgy, hogy hosszabb távon nem ő a megfelelő ember a csapat irányítására.

Az Arsenal csütörtök este hazai pályán 3-2-re győzte le a Vitoria Guimares együttesét, de ehhez a sikerhez a cserként beálló Nicolas Pépé két fantasztikus szabadrúgása kellett, miközben a londoni klub ismét nem nyújtott meggyőző teljesítményt.

- Nem hiszem, hogy Emery képes kapcsolatot teremteni a játékosaival. Még mindig gyengék a pontrúgásoknál, ez már az én időmben is probléma volt. Zónavédekezést vagy emberfogást szeretnének alkalmazni? Úgy gondolom, ha egy csapatnak nehézségei vannak, akkor az emberfogást kell alkalmazni, mert akkor a játékosoknak csak egy kijelölt ellenféllel kel lfoglalkozniuk. A legutóbbi bajnokin ismét szögletből kaptak gólt, és korábban már elmondtam, hogy ezek miatt 12-15 pontot veszíthet az Arsenal, és ennek véget kell vetni, muszáj megoldást találni.

- Az edzőt nem egy meccs, hanem az utóbbi hónapok, vagy akár az elmúlt év alapján kell megítélni. A játékosokkal éreztetni kell, hogy vissza kell sprintelniük, de úgy láttam, néhányan csak kocogtak, és ez nagyon veszélyes. Ha egy igazán erős, karakteres edződ van, és középpályásként játszol, akkor az életedért fogsz futni, ha veszélyt látsz valahol, mert tudod, ha nem teszed, akkor bűnhődni fogsz - nyilatkozta az Arsenalt 2004 és 2012 között erősítő klasszis a mérkőzés után.

Van Persie úgy gondolja, hogy Emery nyelvtudásának hiánya, és gyenge kommunikációs képességei is szerepet játszanak az Arsenal bukdácsolásában:

- A pályafutásom során dolgoztak Wengerrel, Fergusonnal, Van Gaallal és még sok más edzővel. A legnagyobb erényük az volt, hogy mindig tisztán és érthetően fogalmaztak. Nemrég valaki küldött nekem egy videót az Arsenal edzéséről, ahol nem értettem, Emery azt mondja, hogy 'calm' (nyugalom) vagy 'come' (gyerünk). Ez nagyon fontos dolog. Vezetőként egyértelműnek kell lenned.

Coaching is hard but this isn't really the tone you want to be using to develop young players pic.twitter.com/c5NZltw6sf