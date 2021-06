Van mire büszkének lenni: magyarok előkelő pizíciókban

A csoportkör második körének végeztével ismét fókuszba kerültek a statisztikai mutatók, és igen, mi magyarok is büszkék lehetünk.

Büszkék lehetünk, mert eddig az Európa-bajnokság „halálcsoportjában” nem vallottunk szégyent, a címvédő ellen 84 percig álltuk a sarat, a regnáló világbajnok ellen pedig szombaton összejött a pontszerzés is.

Ha a játékosok statisztikai mutatóit nézzük, melyet az UEFA tett közzé, akkor is van mire büszkének lenni! Az Európa-bajnokság eddig „leggyorsabb” játékosa Loic Nego lett, aki 33,8 km/h-s sebességet is elért, ugyanekkora tempóval repesztett az olaszoktól Spinazzola is. Kylian Mbappé mögött pedig Sallai Rolan mutatta be a második legtöbb sikeres cselt az eddigi két mérkőzésen. A megnyert párharcokat tekintve Botak Endre a negyedik a rangsorban, 8 párharcából négyszer jött kis sikeresen.

Nagy Ádám a két eddig találkozón összesen 23 km-t futott, amivel bőven a legszorgalmasabbak között találjuk, az ötödik helyen áll ebben az összevetésben az Eb mezőnyét tekintve. Gulácsi Péter a kapusok rangsorában áll nagyon jól: a 7. legtöbb védést mutatta be eddig a tornán. A szurkolók pedig abban bízhatnak, hogy az eddigi hét védés a németek elleni csoportzárón tovább nő!

