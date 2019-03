Van Gaal: Solskjaer is ugyanúgy leparkolja a buszt, mint Mourinho

A holland mestert egyelőre nem nyűgözte le a Manchester United játéka.

Louis Van Gaal szerint Ole Gunnar Solskjaer egyelőre nem tudta megváltoztatni a játékostílusát, és Mourinhóhoz hasonlóan a norvég szakember is hajlamos "leparkolni a buszt" a kapuja elé.

Solskjaer decemberi kinevezését követően a Manchester United villámgyorsan magára talált, és bár nemrég a bajnokságban az , az FA-Kupában pedig a Wolverhampton győzte le a Vörös Ördögöket, a Premier League-ben továbbra is versenyben vannak a legjobb négybe kerülésért, a Bajnokok Ligájában pedig kisebb csodának beillő módon bejutottak a legjobb nyolc közé.

A Manchester Unitedet 2014 és 2016 között irányító Van Gaal szerint Solsjkaer megérdemli az elismerést, de szerinte Mourinhóhoz hasonlóan sokszor túlságosan defenzív taktikát alkalmaz.

- Az utódom [Mourinho] megváltoztatta a csapat stílusát. Leparkotla a buszt a kapu elé és kontrákra játszott. A Manchester Unitednek most is egy ilyen edzője van, a különbség mindössze annyi, hogy Solskjaerral nyer a csapat. Úgy tűnik a légkör is pozitívabb lett, valamint Solskjaer megváltoztatta Paul Pogba pozícióját is, aki így sokkal fontosabb szerepet tud betölteni. Ugyanakkor a Manchester United nem úgy játszik, mint Ferguson idejében. Ez egy védekezésre alapozó kontrafutball. Ha valakinek ez tetszik, hát legyen. Mondhatják, hogy ez jobb, mint az én unalmas támadófocim, de én nem így gondolom.

- Solskjaer eddig csak kétszer veszített, és a Manchester United számára rendkívül fontos a indulás kiharcolása, mint amikor én voltam az edző. Akár még a Bajnokok Ligáját is megnyerhetik ezzel a védekezésre alapuló játékkal, mert nagyon nehéz legyőzni őket, de tetszik vagy sem, ez Mourinho munkájának az eredménye - mondta Van Gaal a BBC-nek.

Az edzősködéstől márciusban végleg visszavonuló holland mester mindig is híres volt arról, hogy sok fiatal játékosnak ad lehetőséget, de véleménye szerint Mourinho és Solskjaer ezzel is adósok maradtak:

- Egyszer azt olvastam, hogy Mourinho szerint csak szüksészerűségből játszattam a fiatalokat. Ez így, de én teremtettem meg ennek a szükségét. Amikor megérkeztem a Manchester Unitedhez, a felnőtt csapatnak volt 30 játékosa, de én ezt lefaragtam 23-ra. A fennmaradó helyeket megkapták a fiatalok. Ezt csináltam minden csapatomnál, ezért debütáltak nálam olyan sokan.

A cikk lejjebb folytatódik

- Sok edző, köztük Mourinho sem ad elég lehetőséget a fiatal játékosoknak. Öt percet igen, Solskjaer talán tízet is, de nekik teljes mérkőzésekre van szükségük. A túl sok tapasztalat nem tesz jó egy csapatnak, az olyan mintha robotpilótára kapcsolnál. Mindig szükség van képzelőerőre, kreativitásra, nem szabad elfelejteni milyen inspirálóak lehetnek ezek a fiatal játékosok. Ha nem vagy hajlandó bízni bennük, akkor nem vagy a megfelelő ember egy olyan csapat padjára, amely korábban erről volt híres.

