Van Dijk: Messinek kellene kapnia az Aranylabdát, de én sem utasítanám vissza

A BL-döntő után sem szállt el magától a Liverpool védője.

Virgil van Dijk szerint 2019-ben Lionel Messinek kellene kapnia az Aranylabdát, de akkor sem bánkódna, ha a kiváló szezonja után végül neki ítélnék oda a díjat.

A holland védő 2018 januárjában igazolt a Liverpoolhoz, ahol azóta kirobbanthatatlan a kezdőből, és a világ egyik legjobb védőjévé vált.

A Premier League-ben megválasztották a szezon legjobbjának, és a Tottenham ellen 2-0-ra megnyer döntőn is remekül játszott, ráadásul a szezon során egyetlen egyszer sem tudták kicselezni.

Ezek után jó esély van rá, hogy ő is ott lesz az Aranylabda esélyesei között. Legutóbb 2006-ban fordult elő, hogy egy középhátvéd kapta az elismerést. Akkor a világbajnok olasz válogatott kapitánya, Fabio Cannavaro örülhetett.

- Úgy gondolom Messi a világ legjobb játékosa és neki kellene kapnia az Aranylabdát. Nem gondolok arra, hogy megnyerhetem, de ha ez mégis megtörténik, akkor természetesen elfogadom. Viszont továbbra is úgy gondolom, hogy Messinek kellene kapnia, még ha nem is jutott be a döntőbe - mondta a madridi BL-döntő után a Vörösök klasszisa.

A Európában ugyan a csúcsra ért, de a Premier League-ben hiába szereztek 97 pontot, csak a második hely jutott nekik a mögött. Van Dijk szerint épp ezért a következő szezonban is sikerre éhesnek kell lenniük:

- A szezon véget ért a Bajnokok Ligája döntőjével, de továbbra is éhesnek kell lennünk a sikerre. Júliusban mindent nulláról kezdünk, és ismét nekivágunk. Ebben a szezonban is láttuk, hogy még van hova fejlődnünk. Ismét ki kel hívnunk a Manchester City-t, mert nem hiszem, hogy ők egyhamar gyengülnének. Ambiciózusak vagyunk, és szeretnénk átélni a következő szezonban még néhány ehhez hasonló estét.