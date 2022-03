Változások a BL-ben: két szabadkártyás csapat is indulhatna majd a sorozatban!

A spanyol Marca arról számolt be, hogy az UEFA két csapatot kvázi szabadkártyás rendszerben juttatna be a Bajnokok Ligája csoportkörébe. Az elképzelést az Európai Klubok Szövetsége hétfői közgyűlése után Giorgio Marchetti, az UEFA helyettes titkára is megerősítette, azonban azt is elmondta, hogy 2024-nél korábban biztosan nem fogják alkalmazni.

Az új terv szerint számítani fog a szabad helyek kiosztásánál a csapat történelme, ez azonban nem jelenti azt, hogy például a Manchester United akkor is csoportkörbe kerülne, ha nem éri el a Premier League első négy helyének valamelyikét.

Az új szabályok szerint ugyanis csak akkor alkalmaznák az automatikus kvalifikációt, ha olyan csapatnak nem sikerül nemzeti bajnokságán keresztül kvalifikálnia magát a selejtező sorozatra, amely a megelőző 5 évben elnyerte a BL trófeát. Mindezen túl a szervezet az is gondolkodik, hogy a kontinens 5. legerősebb bajnokságának egy plusz helyet biztosítanának, ez a jelenlegi rangsor alapján a francia vagy a portugál bajnokságot érinthet majd.