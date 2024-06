Válogatott támadónk a kölni stadionról: „libabőrös voltam”

Magyar továbbjutásra és német Eb-lázra számít.

Fogadj 20-szoros szorzóval a magyar válogatott góljára Svájc ellen az Európa-bajnokságon, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

Zeller Dóra, a magyar női labdarúgó-válogatott tagja szerint a mieink továbbjutnak a férfiak pénteken rajtoló Európa-bajnokságán, a házigazda Németországban pedig igazi Eb-lázra számít.

A cikk lejjebb folytatódik

„Kölnben mindig nagyon jó a hangulat, minden hazai meccsen telt ház van annak ellenére is, hogy az elmúlt szezonban gyengébben szerepelt a klub. Mi a női csapatnál is átélhettük ezt a fantasztikus atmoszférát, mert egy meccsen mi is a szombati magyar-svájci meccs helyszínén, a Müngersdorfer Stadionban léphettünk pályára 30 ezer néző előtt. Szinte az egész mérkőzésen libabőrös voltam” – mondta az 1. FC Köln csatára, aki elárulta, a klubnak köszönhetően van jegye a magyarok első Eb találkozójára.

A tíz éve idegenlégiós, ebből kilenc szezont Németországban töltő Zeller arról számolt be, hogy Toni Kroos visszatérése óta nagyon optimista mindenki Németországban, ezért részben ennek tulajdonítható, hogy kitört az Eb-láz az országban, ami Kölnben mint rendező városban hatványozottan érződik.

„Szerintem meglesz a magyar továbbjutás. Utána meglátjuk, ki jön szembe, de ha Szoboszlai jó formában lesz, akkor messzire juthatunk” – vállalkozott némi jóslásra a 29 éves futballista, aki Németországot tartja a legnagyobb favoritnak.

Hozzátette, a magyarok meccseit mindenképpen nézni fogja, de igyekszik majd az egész Eb-t követni.

A női válogatott kapcsán elmondta, hatalmas dolog, hogy bő egy hete egy erősebbnek tartott riválist meg tudtak verni az Eb-selejtezők során. Mint kifejtette, már idegenben is jól játszottak Svájc ellen, de egy „könnyű síppal” befújt büntető miatt ott még vereséget szenvedtek.

„Az utóbbi időben többször kaptunk ki a hajrában, de most nyugodt voltam akkor is, amikor ismét 11-est kapott az ellenfél. Azt hittem, Szőcs Réka védi majd ki a lövést, de végül a kapufa segített, így a sors visszaadta a Svájcban elvett pontot” – mondta az MTI érdeklődésére Zeller, aki szerint a női csapat akkor juthat ki a kontinensviadalra, ha minél többen és minél korábban külföldre igazolnak.

Zeller kifejtette, nagyon komolyan veszik a női futballt Németországban, ahol így profiként élhet és játszhat. Mint mondta, nincs egyedül, mert a „szomszédban” a Bayer Leverkusennél játszó válogatottbeli társával, Turányi Lillával igyekeznek minél többször találkozni, bár az edzések miatt ez nem mindig összeegyeztethető.

A magyar nemzeti együttes szombaton a svájciak ellen Kölnben kezdi meg a szereplését a kontinensviadalon, majd Stuttgartban előbb június 19-én a házigazda németekkel, négy nappal később pedig a skótokkal találkozik a csoportkörben.