Válogatott: az UEFA enyhítette, a FIFA helybenhagyta a zárt kapus büntetéseinket

Az UEFA fegyelmi bizottsága korábban a magyar válogatott mindhárom Európa-bajnoki mérkőzése kapcsán fegyelmi eljárást indított a Magyar Labdarúgó Szövetséggel szemben. A vizsgált diszkriminatív magatartás miatt az UEFA a következőket rendelte el elsőfokon:





- 3 soron következő, hivatalos UEFA versenysorozatban tartott hazai mérkőzésen zárt kaput rendel el, melyből a 3. mérkőzésre vonatkozó korlátozást 2 évre felfüggeszti;



- elrendeli a zárt kapus mérkőzéseken az "EqualGame" logó kihelyezését;



- 100.000 euró pénzbüntetést szab ki a szövetségre.

–tájékoztat az mlsz.hu. A magyar szövetség fellebbezett a döntés ellen, mivel meggyőződése szerint az érintett találkozókon jellemzően a 60 ezer néző sportszerű szurkolása volt tapasztalható, az UEFA pedig másodfokon, szerdán mérsékelte a büntetést: három helyett két UEFA versenysorozatban rendezett hazai mérkőzést kell zárt kapuk mögött lejátszanunk – de a másodikat két évre felfüggesztette az európai szövetség.

Marco Rossi csapata ezt a két mérkőzést a Nemzetek Ligája A-ligájában fogja letölteni, melynek sorsolását december 16-án rendezik.

A magyar szövetség honlapja arról is tájékoztat, FIFA-nak benyújtott fellebezés eredménye is nyilvánosságra került a magyar-angol vb-selejtező mérkőzés kapcsán. A nemzetközi szövetség elsőfokon a pénzbirság mellett két mérkőzés zárt kapuk melletti megrendezését rendelte el, s a második találkozó esetében a végrehajtást felfüggesztette. Szerdán a FIFA másodfokon is megerősítette döntését, az MLSZ kéri a részletes indoklást.

