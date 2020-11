Utolsó másodpercekben lőtt góllal győzött a Puskás Akadémia

A úgy nyert 1-0-ra a Budapest vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 12. fordulójának zárómérkőzésén vasárnap, hogy a felcsútiak győztes találata a 92. percben született, és amely után már a középkezdésre sem maradt idő.

A közepes iramú, ám gyenge színvonalú első félidőben a Honvéd volt valamivel kezdeményezőbb, de a sok technikai hiba miatt a hazai támadások nem jelentettek veszélyt a felcsúti kapura. A Puskás Akadémia ellenfeléhez hasonlóan stabilan védekezett, viszont támadójátékában még kevesebb volt a lendület és az ötlet, így a gólveszély a vendégek részéről is hiányzott.

A szünet után a mindkét fél által felvállalt gyorsabb és bátrabb játék eredményeként többször került a labda a kapuk elé, de helyzetekig akkor sem jutottak. A folytatásra elkopott a lendület, maradt a kiegyenlített mezőnymunka. A hajrában némi felcsúti fölény mellett mindkét csapatnak akadt helyzete, amellyel megnyerhette volna a találkozót, az utolsó lehetőséggel - a kétperces hosszabbítás letelte előtt négy másodperccel - a cserejátékos Vanecek révén a vendégek tudtak élni.

A Budapest Honvéd házigazdaként továbbra is nyeretlen a bajnoki szezonban, két döntetlen mellett negyedszer szenvedett vereséget. A sereghajtó kispesti gárda a legutóbbi hat fordulóban nyeretlen: három döntetlen után sorozatban harmadszor maradt alul.

