„Üsd a magyar fejét", „magyar ku**ák” - visszhangzott a lelátó Szlovákiában, következmény nélkül

Ezúttal sem volt balhé mentes a felvidéki derbi.

Tegnap a Dunaszerdahely 1-1-es döntetlent játszott a Slovan Bratislava otthonában. A találkozó után a DAC hivatalos közleményben ítélte a magyar ellenes rigmusokat, melyek végig kísérték az egész összecsapást.

A felvidéki klub állásfoglalása:

A DAC 1904 futballklub mély nyugtalanságát fejezi ki az ŠK Slovan Pozsony elleni élvonalbeli mérkőzésen történtekkel kapcsolatban.

Annak ellenére, hogy a Szlovák Labdarúgó-szövetség több alkalommal is indított kampányt a rasszizmus ellen, ezzel párhuzamosan a stadionokban egész Szlovákia-szerte immár hosszú évek óta hallatszanak magyarellenes megnyilvánulások anélkül, hogy a SZLSZ nyilvánosan elítélné az effajta viselkedést. A „bi Maďara do hlavy“ („üsd a magyar fejét”) vagy a „maďarské ku**y” („magyar ku**ák”) szlogenek skandálása hozzátartozik a szlovákiai futballfolklórhoz, legyen szó első vagy második ligás klubról. Sajnos teljesen megszokott, hogy a bemondó sem szólítja fel a szurkolókat a hasonló rigmusok felhagyására, ahogy ezt szerdán a Slovan otthonában is megtörtént, ahol az egész mérkőzés folyamán sértegették a magyarokat.

Meggyőződésünk, hogy egy futballmérkőzés minden szurkoló számára pozitív élményekkel kellene szolgálnia, nem pedig egy olyan helynek lennie, ahol nemzetiségi gyalázkodások hallhatók. Emiatt felszólítjuk a SZLSZ-t és a futballklubokat, akárcsak az egész szlovák társadalmat, hogy nyilvánosan ítéljék el a hasonló viselkedést. Egyúttal nyomatékosan kérjük a Szlovák Labdarúgó-szövetséget, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az effajta viselkedés örökre eltűnjön a futballpályákról.

