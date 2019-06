Uruguay ellen avatjuk fel az új Puskás Arénát

Akár Luis Suarezt is élőben láthatjuk Budapesten.

Az mlsz.hu péntek esti tájékoztatása szerint a világ egyik legnagyobb futballhagyományaival rendelkező országának csapatát, Uruguay-t látja vendégül november 15-én a magyar férfi labdarúgó-válogatott.

A találkozó történelmi: az új Puskás Arénában, a 2020-as Eb egyik helyszínén fogadjuk a kétszeres világbajnokot. Ezen a találkozón vesz búcsút a szurkolóktól a 2018-ban visszavonult Gera Zoltán, aki júliustól átveszi az U21-es válogatott irányítását.

A világranglista 6. helyén tartózkodó uruguayi együttes, amelyben olyan sztárok is szerepelnek, mint Luis Suarez (FC ) vagy Edinson Cavani ( ), jelentős múlttal rendelkezik, hiszen 1930-ban és 1950-ben megnyerte a világbajnokságot, 1924-ben és 1928-ban pedig egymás után kétszer zsinórban lett olimpiai aranyérmes.

A kétszeres vb-ezüstérmes, háromszoros olimpiai bajnok magyar válogatott számos emlékezetes összecsapást vívott különböző dél-amerikai ellenfelekkel szemben, de összesen csak háromszor, hazai pályán pedig mindössze egyetlen egyszer, 1962-ben játszott Uruguay ellen. Emlékezetes, hogy az utóbbi találkozó volt a 101-szeres válogatott Bozsik József búcsúmérkőzése.

A november 15-én rendezendő összecsapás helyszíne a Népstadion helyén, és annak elemeit is felhasználva készülő új Puskás Aréna lesz, ezzel a találkozóval nyitja meg kapuit Európa, és a világ egyik legmodernebb, 68 ezer néző befogadására alkalmas létesítménye, amely a 2020-as Európa-bajnokság alkalmával négy találkozónak ad majd otthont.

Egyben búcsúmérkőzés is lesz a nyitó mérkőzés. Gera Zoltán, az elmúlt évek kiemelkedő hazai labdarúgója (97 válogatott mérkőzésen 26 gól) tavaly egy sérülést követően egyik napról a másikra volt kénytelen abbahagyni sikeres pályafutását. Ennek része volt magyar bajnoki címek és -sikerek mellett a 2010-es döntője a Fulhammel, vagy a 2016-os Eb, amelyen a torna legszebb gólját szerezte a későbbi győztes Portugália ellen.

Gera Zoltántól klubja, a és az MLSZ ezen a találkozón a szurkolókkal közösen búcsúzik el. A szakember július elsejétől átveszi a 2021-es, magyar-szlovén rendezésű Eb-re készülő U21-es válogatott vezetését. Mivel a feladatkör teljes embert kíván, Gera Zoltán megállapodott a magyar bajnok vezetőségével, hogy egyelőre távozik a zöld-fehérek szakmai stábjából. Egyidejűleg az A válogatottban, Marco Rossi mellett is folyamatosan csökkentik feladatait a szezon végéig, hogy minél hamarabb száz százalékosan az U21-es korosztályra koncentrálhasson.

- Nagy megtiszteltetés, hogy a jövő szempontjából talán legizgalmasabb korosztállyal foglalkozhatok vezetőedzőként, és külön motiváció mindannyiunknak, hogy 2021-ben a szlovénokkal közösen mi rendezzük az első 16 csapatos Eb-t. Büszke vagyok a Ferencvárosnál végzett munkámra is, amelyet fájó szívvel hagyok abba. Mint elmondtam a klub vezetőinek is, nagyon hálás vagyok a lehetőségért, amit kaptam, sokat tanultam az elmúlt időszakban, és örülök neki, hogy együtt ünnepelhettük a klub 30. bajnoki címét. Mostantól pedig minden erőmmel az U21-es válogatott eredményességéért dolgozom. Nagy köszönettel tartozom az A-válogatott stábjának és játékosainak, mert rengeteget tanultam mindannyiuktól az együtt töltött idő alatt, amiért nagyon hálás vagyok nekik – nyilatkozta az mlsz.hu-nak Gera Zoltán, akinek főállású munkahelye az MLSZ Telki Edzőközpontja lesz. Marco Rossi munkáját a jövőben is segíti – fokozatosan vonulva vissza – a versenynaptár lehetőségei szerint, de fő feladata mostantól az U21-es csapat irányítása.

