Urbán Flórián: „Én nem az almalében hittem”

Egy belga hírlap jóvoltából újra felröppent nemrégiben, hogy igencsak rock’n’roll üzemmódban hangol Jamie Vardy a meccseire. Az angol Premier League-ben szereplő Leicester City gólgyárosa a találkozók előestéjén nagyobb mennyiségű bort és pizzát fogyaszt, a meccsnapon pedig töménytelen mennyiségű energiaitallal és kávéval hozza formába magát. A dologgal egyetért a DIGI Sport híradójának nyilatkozó, negyvenszeres válogatott Urbán Flórián, akinek cseppet sem cenzúrázott önéletrajzi könyvében egyik legerősebb állítása, hogy ostobaság, miszerint csak almalével lehet komoly sportkarriert befutni.

"Valaki az almalében, valaki másban hisz, én nem az almalében hittem. Amikor lefújták a mérkőzést, egy új helyzet állt elő, és akkor pirkadat előtt ritkán értem haza" – nyilatkozta a DIGI Sport híradójának, a Sport 24-nek Urbán Flórián.

Mint mondja, edzések, meccsek előtt nem ivott alkoholt, de utána csak azt. Önéletrajzi könyvében mesél jónéhány italozós buliról, hogy éjszakázott, ivott ájulásig.

A hazai labdarúgók között a Békéscsaba, a Vasas és a Ferencváros egykori NB I-es klasszisa, Váczi Zoltán is őszintén felvállalja, hogy játékospályafutása alatt, például a Viharsarokban ő sem almalevet ivott. "Fegyelmezetlen voltam, cigarettáztam, sört ittam, ha kellett, akkor buliztam is. Reggeltől estig együtt voltunk, mindenhol. Ha kellett, kocsmáztunk, ott voltunk együtt, ott beszéltük át a futballt. Nagyon nagy csapategységet alkotott ez az alkohol." Váczi Zoltán azonban elismeri, változtatnia kellett, hogy teljesíteni tudjon a pályán.

Urbán Flórián a dorbézolás mellett a játékosteljesítményére gondosan odafigyelt, a Belgiumban eltöltött hat éve alatt is, és ez ott elég is volt. "Ott jöttem rá, hogy mi a profizmus: azt iszok, amit akarok, egy dolog nagyon fontos, hogy minden edzésen úgy jelenjek meg, ahogy az edzőmnek, meg az elnöknek tetszik."

Király Gábor játékosként szezon közben alkoholt egyáltalán nem ivott, a táplálkozásban viszont nem volt mindig önmegtartóztató. "A magyar konyha csodákra képes, ezt nem is változtattuk meg mi soha." Viszont meccsek előtt hal és csirke volt a sportmenüje. A játékosokat Angliában és Németországban sem ellenőrizgették szabadidejükben, a pályán kellett teljesíteni. "Mindenki a saját lelkiismeretével kell, hogy elszámoljon, és itt is az köszön vissza, hogyha mérkőzésen jól teljesítményt nyújt az a játékos, akkor addig nem is piszkálják, hiszen addig a csapat sikeréért tesz."

A rock'n'roll életérzés Vardynál bevált, jelenleg 115 gólnál jár a Premier League történetében, a sorozat húsz legeredményesebb játékosa közé került. Urbán Flóriánnak ezért van egy üzenete, és rá nem lehet mondani, hogy bort iszik és vizet prédikál. "Nem ez a követendő példa, most nem az kell, hogy mindenki igyon meg egy üveg bort, mert akkor Jamie Vardy lesz, mindenki, amit akar, csak ne ítéljük el azokat az embereket, akik egy picit másképp élik az életüket, másban hisznek, de viszont jól teljesítenek."

