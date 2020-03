Uli Hoeness szerint új világ köszönthet be a labdarúgásban is

A Bayern München korábbi elnöke szerint teljesen megváltozik majd a futball világa azt követően, hogy a világméretű koronavírus-járvány véget ér.

„Megjósolhatatlan, mi lesz, de én személy szerint a közeljövőben nem tudok 100 milliós átigazolásokat elképzelni - jelentette ki a korábbi elnöke, jelenlegi tiszteletbeli elnöke.

- Az átigazolási összegek csökkennek majd, a következő két-három évben nem azon a szinten lesznek, mint most.”



A 68 éves szakember hozzátette, „mivel minden ország érintett, nagy valószínűséggel új futballvilág vár ránk”.



Hoeness a jelenlegi helyzetben nemcsak a veszélyt látja, hanem annak a lehetőségét is, hogy a „koordináták valamennyire megváltozzanak”.



Véleményt mondott a német politikáról is, amely szerinte „szenzációs munkát végez”, s mivel emberi életekről van szó, úgy gondolja: most nemcsak beszélni kell a szolidaritásról, hanem meg kell élni.

Forrás: m4sport.hu

A cikk lejjebb folytatódik