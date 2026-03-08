Mi történt?

Az Inkorr beszámolója szerint az Ultimate középpályása, Szerhij Donets azért kapott kék lapot az Armat elleni Media League találkozón, mert oroszul beszélt. Donetsnek emiatt el kellett hagynia a pályát, és a kék lap szabályai szerint csak 5 perc múlva térhetett vissza a játéktérre.

Sajnos nem először fordult elő, hogy egy játékost azért büntettek meg Ukrajnában, mert a játékvezetőnek nem tetszett, hogy milyen nyelven beszél. Korábban Jevhen Szeleznyov, ukrán válogatott játékos is hasonló konfliktusba került.

Az ilyen esetek jól mutatják, mennyire érzékeny téma a nyelv kérdése az ukrán futballközegben, különösen az Oroszországgal való konfliktus kirobbánsa óta.





Közben az ukrán válogatott a Nemzetek Ligája új idényére készül. A sorozatot szeptember 25-én, Magyarország elleni idegenbeli mérkőzéssel kezdik. A csoport győztese feljut az A divízióba.

A NL sorsolással kapacsolatban Marco Rossi elmondta, hogy sajnálja, hogy nem a románokkal sorsoltak minket össze. Korábban arról lehetett olvasni, hogy a románok Szoboszlai Dominiktól tartottak.

