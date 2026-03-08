Goal.com
C. Kovács Attila

Hihetetlen jelenet Ukrajnában: azért állítottak ki egy játékost, mert ezen a nyelven szólalt meg + videó

Egy ritkán látható incidens árnyékolta be az ukrán amatőr liga, a Media League egyik mérkőzését. Az egyik játékost azért állították ki, mert nem ukránul, hanem oroszul beszélt. A történtek komoly visszahangot váltottak ki Ukrajnában és szerte a világon. Mutatjuk az ügy részleteit.

Mi történt?

Az Inkorr beszámolója szerint az Ultimate középpályása, Szerhij Donets azért kapott kék lapot az Armat elleni Media League találkozón, mert oroszul beszélt. Donetsnek emiatt el kellett hagynia a pályát, és a kék lap szabályai szerint csak 5 perc múlva térhetett vissza a játéktérre.

Sajnos nem először fordult elő, hogy egy játékost azért büntettek meg Ukrajnában, mert a játékvezetőnek nem tetszett, hogy milyen nyelven beszél. Korábban Jevhen Szeleznyov, ukrán válogatott játékos is hasonló konfliktusba került. 

Az ilyen esetek jól mutatják, mennyire érzékeny téma a nyelv kérdése az ukrán futballközegben, különösen az Oroszországgal való konfliktus kirobbánsa óta.

Közben az ukrán válogatott a Nemzetek Ligája új idényére készül. A sorozatot szeptember 25-én, Magyarország elleni idegenbeli mérkőzéssel kezdik. A csoport győztese feljut az A divízióba.

A NL sorsolással kapacsolatban Marco Rossi elmondta, hogy sajnálja, hogy nem a románokkal sorsoltak minket össze. Korábban arról lehetett olvasni, hogy a románok Szoboszlai Dominiktól tartottak.

