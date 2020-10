Újra szól a régi nóta: létrejöhet egy európai szuperliga?

Az elmúlt két évtizedben újra és újra felvetődik egy európai szuperliga lehetősége, hogy aztán újra a szőnyeg alá söpörjék és maradjon minden a régiben. A legfrissebb hírek szerint ezúttal a és kezdeményezésére alakulhatna egy meg új, 18 csapatos elitliga Európa legjobb csapataival.

Két héttel ezelőtt írta meg először a Guardian, miszerint a Liverpool és Manchester United szeretné elérni, hogy a Premier League létszámát húszról tizennyolc csapatosra csökkentsék, illetve hogy Ligakupát, valamint az angol szuperkupát eltöröljék a versenykiírásból.

Az angol labdarúgó szövetség azonban teljes mellszélességgel kiállt a jelenlegi menetrend mellett és nem szeretne változást a programban, bár azt közleményükben leírták, hogy hajlandóak a diskurzusra, egyes javaslottak kapcsolatban.

Ennek fényében némileg a szokásos, oké, akkor mi kilépünk típusú nyomásgyakorlásnak tűnik, ám a Sky értesülései szerint ennél komolyabb a dolog: az angol bajnokság két gigásza most azzal állt elő, hogy egy európai szuperligát hozzanak létre, amelyben a kontinens 18 legerősebb csapata venne részt.

A hírek szerint a Pool illetve az MU már több angol, francia valamint olasz klubbal is tárgyalt a bajnokság létrehozásáról. A bajnokság legkorábban 2022-ben indulna el öt angol klub részvételével. A szervezők már belevonták a FIFA-t is terveikbe, sőt, a Sky arról, hogy akár már ebben a hónapban is megtörténhet a bejelentés a szuperliga jövőjével kapcsolatban.

A tervek szerint a bajnokság legjobbjai végül egyeneses kieséses rendszerben döntenék el a helyezéseket minden idény végén.