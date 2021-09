Újra botrányba fulladt a Milan-Lazio

Két játékost is bőrszíne miatt támadtak a nézőtérről.

Tegnap este a Serie A 3 fordulójában az AC Milan a Lazioval csapott össze. A San Siróban rendezett találkozó parázs összecsapást hozott, melyet végül Leao és Ibrahimovic góljaival a milánóiak húztak be. A mérkőzésnek azonban volt egy sajnálatos árnyoldala is. Tiemoue Bakayoko a mérkőzés után arra panaszkodott, hogy őt és Franck Kessie-t is több rasszista támadás érte a mérkőzés során a Lazio szurkolók részéről. Bakayoko elmondta, hogy büszke a bőrszínére, és reméli, hogy a tetteseket mihamarabb azonosítani fogják.

Az AC Milan meg is tette a szükséges lépéseket, hogy a főkolomposok megkapják a megfelelő büntetésüket. A klub hivatalos közösségi oldalán jelentette be, hogy a szövetségi ügyészséghez fordulnak az ügyben.

AC Milan comunica di aver deciso di presentare un esposto alla Procura Federale, affinché venga fatta chiarezza sui cori provenienti dal settore della tifoseria ospite durante Milan-Lazio#WeRespAct #WeTheFamily pic.twitter.com/N7hMLBg0YQ — AC Milan (@acmilan) September 13, 2021

