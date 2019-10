Újra a River nyerte a csúcsderbit a Libertadores-kupában

A Boca Juniors ezúttal sem tudott felülkerekedni riválisán.

A címvédő River Plate jutott be a labdarúgó Libertadores-kupa döntőjébe, miután a 2–0-s hazai győzelmük után idegenben egy góllal kaptak ki a Boca Juniorstól az elődöntő visszavágóján.

A River a fináléban a Flamengo–Gremio párharc győztesével találkozik (itt az első mérkőzés 1-1-es döntetlennel zártult).

A „milliomosok” történetük során először jutottak be egymást követő két évben is a legrangosabb dél-amerikai kupasorozat fináléjába, és az FC Barcelonával is szóba hozott Marcelo Gallardo irányítása alatt sorozatban 4x múlták felül a Bocát a Libertadores-kupa egyenes kieséses szakaszában.

A döntőt november 23-án a chilei Santiagóban rendezik.

