Újra a BL-ben védhet Gulácsi Péter

A Young Boys ellen kaphat lehetőséget.



Jó hírekről számolt be Marco Rose, a Lipcse vezetőedzője. A szakember a Manchester City elleni BL-mérkőzés előtt tartott sajtótájékoztatót, melyben külön kitért Gulácsi Péter helyzetére. Mint ismert, a kapus úgy döntött, hogy megküzd a lehetőségért annak ellenére is, hogy most csak második számú kapus és nyáron még egy vetélytárs érkezik.



Rose elmondta, hogy a Young Boys elleni utolsó körös BL-mérkőzésen szeretné, ha a magyar kapus védene, mert fontos a csapat számára.



Gulácsi tavaly októberben épp a BL-ben sérült meg súlyosan, a Celtic elleni tatlálkozón.