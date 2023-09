Újpesti sikerével átvette a vezetést az MTK

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Az MTK Budapest kétgólos győzelmet aratott szombaton az Újpest vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga hetedik fordulójának fővárosi rangadóján. A kék-fehérek sorozatban negyedik sikerükkel a tabella élére ugrottak, míg a lila-fehérek ebben az idényben először kaptak ki hazai pályán.

Az MTI tudósítása szerint kifejezetten jó iramban kezdődött a mérkőzés, de helyzete eleinte csak az MTK-nak volt, amelyben Németh Krisztián nem találta el a kaput, miután nagyszerű labdaátvétele és csele után ziccerbe került. A lila-fehérek beadásokkal és távoli lövésekkel próbálkoztak, ezek azonban nem okoztak komoly veszélyt. Ami nem sikerült a hazaiaknak, az összejött a vendégeknek, mert Bognár pontos lövése utat talált az újpesti kapuba. Ezt követően is a kék-fehérek akarata érvényesült, de a szünetig nem tudták növelni az előnyüket.

Térfélcserét követően magasabb sebességi fokozatba kapcsolt az Újpest, amely ebben a periódusban nemcsak mezőnyben uralta a játékot, hanem helyzeteket is kidolgozott, a befejezésekbe viszont rendre hiba csúszott, ritkább esetben pedig Demjén védett. Hiába érett a hazai gól, mégis az MTK döntötte el az összecsapást, amihez a kapus Banai nagy hibája is kellett, mert miután Németh lyukat rúgott, ez őt is annyira megzavarta, hogy az MTK csatára végül mégis el tudta mellette vinni a labdát. Az utolsó tíz percben ismét beszorította riválisát az Újpest, amely végül még szépíteni sem tudott, mert Demjén többször is nagyot védett a hajrában.

OTP Bank Liga, 7. forduló:

Újpest FC-MTK Budapest 0-2 (0-1)

Szusza Ferenc Stadion, 4561 néző, v.: Rúsz

Gólszerzők: Bognár (25.), Németh K. (72.)