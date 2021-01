Újpest: munkában az új stáb, megjött Kim Ojo

Elkezdte a felkészülést a tavaszi szezonra az Újpest FC, amely új vezetőedző, a német Michael Oenning irányítása mellett vágott bele a munkába.

A legutóbbi három csapatából kettővel is kieső – Vasas, Magdeburg – szakember, akit 2020 szeptemberéig a görög Arisz vezetőedzője volt, de az Európa-liga búcsút követően nem maradt a csapatnál.

No, de az újpesti ajánlatot elfogadta a Vasast NB II-be vezető edző, így most az Újpestet kell megmentenie a csúfságtól. Ebben lesz segítsége is, hiszen a lila-fehérek elkezdték az erősítést a tavaszi szezonra és úgy tudjuk, hogy az első foglalkozáson mindjárt meg is jelent Kim Ojo, aki korábban már szerepelt a Megyeri úton és négy gólt szerzett lila-fehérben. Az elmúlt öt évben pedig összesen hét alkalommal talált a kapuba, vagyis nem volt a védelmek réme.

A cikk lejjebb folytatódik

Több csapat

Ugyancsak a Megyeri úton kezdte meg az edzéseket az izlandi Aron Bjarnason, aki a klub játékosa, de az előző szezont hazájában töltötte, a Valurban. 18 meccsen 7 gól volt a mérlege a ligában.

A lila-fehérek közben bejelentették, hogy NB II-es csapatokkal játszanak majd felkészülési meccseket. Elsőként a Budaörs, majd a Győr és a Szeged lesz a szebb napokat is látott klub ellenfele.

Regisztrálj, tippelj és nyerj az Unibet oldalán. Goal olvasóknak extra 10.000 forint bónusz