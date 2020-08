Újpest: két meccs, két vereség, két kapott gól a 90. percben

Miután az Újpest szombat délelőtt egy 90. percben kapott góllal kikapott a MOL Fehérvártól, délután az ellen egy másik csapattal 3–1-re vezetett, de a 90. percben a kék-fehérek a maguk javára döntötték el a találkozót és 4–3-ra nyertek.

Pedig jól indult a meccs a lila-fehéreknek, hiszen előbb Simon Krisztián, majd Bacsa Patrik is betalált, így a 22. percben már 0–2 volt az állás. Ramos az első félidőben még szépített, de a fordulás után Dzsenan Burkovics ismét kettőre növelte az előnyt. Ami aztán két perc alatt el is fogyott, mert Herrera és Ramos is betalált, így 3–3 volt az eredmény. Egészen a 90. percig, amikor Bíró Bence 11-esből betalált és az MTK javára döntötte el a találkozót.

MTK BUDAPEST–ÚJPEST FC 4–3 (1–2)

MTK: Mijatovics – Balázs, Pintér Á. (Nagy Zs., 60.), Baki, Herrera (Barna, 80.) – Cseke (Kata, 18.), Mezei, Katona (Palincsár, 60.) – Gera D., Ramos (Lencse, 80.), Schön (Bíró B., 60.)

ÚJPEST FC: Banai – Ristevsky, Máté, Nwobodo, Simon K., Bacsa, Junior Tallo, Mitrovics, Onovo, Pauljevics, Burekovics. Csere: Pajovics (k), Csongvai, Bjelos, Rácz B., Rossy, Gigics, Kastrati

Gólszerző: Ramos (44., 74.), Herrera (72.), Bíró B. (90. – 11-esből), ill. Simon K. (12.), Bacsa (22.), Burekovic (59.)