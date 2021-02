Újpest-Ferencváros előzetes - ez így most nem az igazi

Figyelem, a rangadók előtti közhelyek legunalmasabbika következik: igen, egy derbi, a két csapat helyezésétől függetlenül fontos és az szurkolóknak ez mindig a szezon egyik legjobban várt meccse. Azonban ismerve az Újpest heyzetetét, azt hogy, mekkora bizonytalanság van a klub körül és a kiesés már nem csak egy rémálom, hanem egy szörnyű valóság, mégiscsak kimondhatjuk: ez most így nem az igazi, pláne szurkolók nélkül.

Bár a Ferencváros sem kezdte a legjobban a szezon második felét, kínos vereség otthon a DVTK, majd meglepő döntetlen a Puskás, majd a Kisvárda ellen is, egyrészt a bajnoki cím nincs veszélyben -hála a Fehérvár gyengélkedésnek- másrészt nem tud annyira rossz formában lenni Rebrov csapata, hogy ez ellen az Újpest ellen ne esélyesként lépjen pályára. Óriási gondok vannak a IV. kerületben, modernkori története talán legnagyobb válságát éli meg a klub, annak ellenére, hogy az utolsó két évtized sem volt egy tündérmese, részsikerek, jó csapatok azért akadtak.

Most még a hétéves, hullámhegyekkel és völgyekkel tarkított Vignjevic-korszak is távolinak tűnik - az Újpest a kiesés elleni küzd. Miközben a hazai sajtóban olyan címekkel vezeti fel a mérkőzést, hogy a lila-fehérek már öt éve nem nyertek derbit, vagy épp könnyen lehet, hogy egy darabig nem is lesz Fradi-Dózsa, mert utóbbinak könnyen kinéz az NB2.

Persze fogadkoznak a Megyeri Úton, de a klub másodedzője, Víg Péter is érzi, sőt ki is mondja - régen minden jobb volt.

"Természetesen vannak különbségek, mivel a világ és a társadalom is mindig változik. Talán a régi hangulatot jobban jellemezte, hogy a mindenáron való győzni akarás mellett nagyon fontos volt a játék öröme is. A mai világ elvárásai ezt egy kicsit háttérbe szorítják. De a szenvedélyes hangulat, amit a mostani Újpest szurkolók és az ultrák tudnak teremteni az szerintem nem csak Magyarországon, de Európában is kevés helyen tapasztalható."- mondta az Újpest hivatalos honlapjának nyilatkozva a szakember, arra a kérdésre, hogy a mi különbség a régi és mai kor derbije között.

Az Újpest jelenleg két ponttal előzi meg a már kieső helyen álló, öt mérkőzés óta nyeretlen Budafok csapatát. Amennyiben Csizmadia Csaba csapata ma legyőzné a Zalaegerszeget és a Ferencváros hozná a papírformát, Michael Oenning csapata kiesőhelyre kerülne tizennégy fordulóval a zárás előtt.

Persze a zöld-fehérek igyekeznek tisztelettel nyilatkozni az ellenfélről. Szerhij Rebrovval a padon még nem veszített a Ferencváros derbit, az ukrán szakember elmondta, szerinte az Újpest egy komoly csapat és igenis nagyon nehéz egy ilyen mérkőzést nézők nélkül játszani.

"A csapat mindig készen áll. Tisztában vagyunk vele, hogy ez a mérkőzés mit jelent a szurkolóink számára. Sajnálatos, hogy nem lehetnek velünk ezen a fontos mérkőzésen sem, de tudjuk, hogy követik az eredményeket és továbbra is támogatják a csapatot. Biztos vagyok benne, hogy a játékosok mindannyian átérzik ennek a mérkőzésnek a felelősségét. A többit majd szerda este meglátjuk."

Az Újpest-Ferencváros mérkőzést 20 órától rendezik, melyet élőben közvetít az M4Sport.