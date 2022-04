Újabb szektorbezárások jöhetnek a Ferencvárosnál és az Újpestnél

Nyerj ingyen 8 milliót az Unibeten! Válaszolj jól a BL-meccsekkel kapcsolatos kérdésekre és már várhatod is a nagy nyereményt! Ide kattintva regisztrálhatsz a játékért!

A Magyar Labdarúgós Szövetség Fegyelmi Bizottsága április 26-i ülésén a vasárnapi, Ferencváros-Újpest Derbivel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

"A FEB az NB I előző fordulójában lejátszott FTC-Újpest mérkőzéssel kapcsolatban mindkét sportszervezettel szemben fegyelmi eljárást indított a rend megzavarásával kapcsolatos szurkolói cselekményeiért (megbotránkoztató, obszcén kifejezések bekiabálása és nagy mennyiségű pirotechnikai eszköz használata). Az ügyet a FEB a későbbiekben tárgyalja."

Komoly büntetésre számíthat mindkét együttes, ugyanis a Ferencváros és az Újpest is visszaesőnek számít, ennél kevesebbért is kapott már tavasszal mindkét klub szektorbezárást, emellett többmilliós csekkeket is kioszthat az MLSZ.

Amint arról mi is beszámoltunk, a mérkőzést 2-1-re a Ferencváros nyerte.

