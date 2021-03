Újabb szaktekintélyek biztosították Matthäust a bizalmukról

Mint ismert, Joachim Löw a nyári EB után feláll a német válogatott edzői székéből, utódjának kiléte azonban egyelőre még nem ismert.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Nem sok kézenfekvő megoldásról lehet hallani, így kerülhetett szóba és szolgáltathat egyre komolyabb témát Lothar Matthäus neve, aki bár nem sok edzői tapasztalattal rendelkezik, játékosként és Sky-szakértőként is bizonyította: kapizsgál a labdarúgáshoz.

Beckenbauer, Scholl, Effenberg, Armin Veh és Friedhelm Funkel után most Lothar egykori edzője, Ottmar Hitzfeld és a DFB korábbi elnöke, Wolfgang Niersbach is a támogatásáról biztosította a korábbi klasszist.

Hitzfeld: "Megérdemelne egy esélyt. Világklasszis játékos volt, van tapasztalata edzőként és szakértőként is nagy futballtudással rendelkezik."

Wolfgang Niersbach, egykori DFB-elnök: "Én is úgy hiszem, hogy elsősztályú TV-s szakértői munkát végzett. Azt viszont csak ő képes eldönteni, ismét bele akar-e merülni az edzői hivatásba. Nekem az az érzésem, hogy most a hivatásában és a magánéletében is nagyon jól érzi magát."

Lothar eleinte nem támogatta az ötletet, de később elmondta: ha pozitív nyomást érez és a nép, valamint a szövetség is akarja őt, akkor szívesen vállalná a feladatot.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Szerinted ki lesz a német kapitány? Itt fogadhatsz a legjobb szorzókkal.