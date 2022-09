Újabb mérföldkő: egyedi arcot kap a legújabb FIFA-játékban Szoboszlai

Puskás Ferenc ikonkártyája, majd a Ferencváros és a magyar válogatott licencelt megjelenése után újabb mérföldkőhöz ért a magyar foci a FIFA játékban.

Elsőként számolt be a hírről Szoboszlai Dominik esportcsapata, a DomiNation eSports, hogy egyedi arcot kap a FIFA 23 játékban az RB Leipzig játékosa. Ez annyit jelent, hogy a futballjátékban ezentúl nem csak egy véletlenszerűen generált arcot fog kapni a játékmenet közben, hanem a játékkészítő EA Sports lemodellezte a magyar válogatott futballista arcát, ahogy az a lenti képen is látható.

Az újabb mérföldkőről a DomiNation eSports FIFA-divíziójának vezetője, Molnár Gábor is beszélt. "A válogatott licenszelt megjelenése, Puskás Ferenc ikonkártyája, a Ferencváros csapata a játékban mind olyan lépés, ami azt jelzi, hogy számolnak a magyar piaccal. Dominik a teljesítményével nemzetközi szinten is megállja a helyét hétről-hétre, nem kizárt a jövőben, hogy akár a játék nagykövete is lehet."

