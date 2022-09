Újabb magyar szurkolói áradattól tartanak a franciák

Még emlékeznek 2016-ra.

Három, szurkolói szempontból kiemelt kockázatú mérkőzést játszanak három napon belül Franciaországban.

Kedden a Bajnokok Ligájában a Frankfurt Marseille-be, míg csütörtökön az Európa-ligában a Fenerbahce a Rennes, a Ferencváros pedig a Monaco otthonába látogat.

A feszültség kézzel tapintható a francia városokban, a rendőrség pedig nagy erőkkel készül mindhárom találkozóra.

Az első balhé már meg is volt, hétfőn öt személyt már őrizetbe is vettek Marseille-ben, de a rendőrkapitányság közlése nyomán a dél-franciaországi kikötőváros központjában a szurkolói csoportok nagyobb összecsapását sikerült megakadályozni - számolt be róla az MTI.

A marseille-i stadionban mintegy háromezer frankfurti szimpatizáns lehet majd jelen a BL-találkozón, sajtóhírek szerint azonban a városba legalább kétszer ennyi német drukker érkezett.

A mérkőzést azt követően kezelik kiemelt biztonsági kockázatú eseményként, hogy múlt csütörtökön az OGC Nice-1. FC Köln Konferencia-liga-csoportmeccsen már összecsaptak egymással a francia és a német drukkerek, a találkozó emiatt közel egyórás csúszással kezdődött.

A Ferencváros csütörtöki vendégjátékával kapcsolatban megjegyzik, a magyar szurkolók - legyen az klub- vagy válogatott találkozó - rendszeresen nagy létszámban jelennek meg külföldön, konkrét példának pedig a 2016-os Európa-bajnokságot is felhozták, amikor Marseille utcáit valósággal elárasztotta a közel 30 ezer drukker.

