Újabb liverpooli védő dőlt ki a Manchester United elleni rangadó előtt

Elképesztő sérüléshullám sújtja a Vörösök védelmét.

Komoly problémákkal kell szembenéznie Jürgen Kloppnak, a vasárnapi Manchester United elleni rangadó előtt, ugyanis újabb védőről derült ki, hogy valószínűleg nem lesz bevethető a mérkőzésen

Korábban még a Burnley elleni bajnoki mérkőzésen Joe Gomez 6 hétre dőlt ki a sorból, majd a Napoli elleni Bajnokok Ligája mérkőzésen Joel Matip szenvedett kulccsont sérülést, ami miatt rá szintén körülbelül 1,5 hónap kihagyás vár.

Az olaszok elleni meccs hajrájában megsérült Trent Alexander-Arnold is, emiatt pedig nem lehet ott a pályán a Vörös Ördögök ellen, de akár még az azt követő találkozót is kihagyhatja.

Jürgen Kloppnak így egyedül Dejan Lovren és Virgil Van Dijk áll rendelkezésére a középhátvéd pozíciójában, és mivel az Alexander-Arnold helyen jobbhátvédként többször is bizonyító Gomez is sérült, valamint Nathaniel Clyne sem bevethető így James Milnernek, vagy a pályafutása korábbi szakaszában ezen a poszton szereplő Fabinhót kell majd visszarendelnie a hátsó sorba a német mesternek. Emellett Klopp a meccset megelőző sajtótájékoztatóján felvetette a fiatal Rafa Camacho és Curtis Jones bevetésének a lehetőségét is, akik felkészülési meccsen már játszottak a Manchester United ellen.

Eközben José Mourinhónak is megvannak a maga problémái, hiszen Luke Shaw, Marcos Rojo, Chris Smalling, Diego Dalot, Matteo Darmian, Scott McTominay és Anthony Martial is sérüléssel küzd, Victor Lindelöf és Alexis Sanchez pedig még jó ideig nem lesz bevethető.

