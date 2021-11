Újabb elismerés: Szalai Attila lehet a Fenerbahce csapatkapitánya!

Nyerj 8 milliót az Unibeten! Válaszolj jól a kérdésekre és már várhatod is a nagy nyereményt! Ide kattintva regisztrálhatsz a járékért!

Enner Valencia, Altay Bayindir és Luiz Gustavo is megsérült a Fenerbahçe szombati, Konyaspor elleni idegenbeli bajnokiján, melyet Szalai Attiláék 2-1-re el is veszítettek, s mivel Mesut Özil is a maródiak listáját gyarapítja, csapatkapitányi gondjai lettek a Fenernek.

A fotoMac nevű török sportlap írása szerint Szalai Attila lehet az egyik fő esélyes arra, hogy a kapitányi karszalagot viselje a gárda csütörtöki, Antwerpen elleni idegenbeli Európa-liga találkozóján.

A lap kiemeli, a magyar válogatott hátvéd januári érkezése óta egyike azoknak, akiket tisztelet övez mind a pályán a társak, mind pedig a lelátón a szurkolók részéről, így nem lenne meglepő, ha rá esne a választás.

A Fenerbahce története során olyan nevek viselték eddig a csapatkapitányi karszalagot, mint Rüştü Reçber, Volkan Demirel, vagy Emre Belözoğlu.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A cikk lejjebb folytatódik

Az Antwerpen-Fenerbahce Európa-liga mérkőzésen a hazaiak győzelme 2,50, a döntetlen 3,50, míg a vendég siker 2,70-szeres pénzt fizet.