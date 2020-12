Újabb dél-afrikai játékos szenvedett halálos autóbalesetet

Motjeka Madisha, a dél-afrikai válogatott játékosa autóbaleset során életét veszítette - ezt a dél-afrikai rekordbajnok Mamelodi Sundowns képviselője erősítette meg a francia AFP hírügynökségnek.

A 25 éves Madisha elveszítette az irányítást az autója felett, egy szalagkorlátnak csalódott és lángba borult - még ki tudott mászni az autóból, de olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt.

A 13-szoros válogatott játékos a Sundowns második profija, aki két hónapon belül autóbaleset során az életét veszítette. 2003 óta pedig ő volt a 9. olyan játékos, aki hasonló jellegű okok miatt távozott el.

Mamelodi Sundowns defender Motjeka Madisha has died 💔

Motjeka is the 9th SA player since 2003 to have died in a car crash



Others are:

Anele Ngcongca

Sinethemba Jantjie

Mondli Dlamini

Mondli Cele

Cecil Lolo

Richard Henyekane

Mpho Gift Leremi

Lesley Manyathela pic.twitter.com/8dePCwGsRI