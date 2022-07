Újabb 300 milliót kap a Barcelona, tovább folytatják a költekezést

A Barcelona a televíziós jogdíjak 15 százalékának értékesítéséből jut extra bevételhez.

A televíziós jogdíjak újabb 15 százalékát adta el a Barcelona a Sixth Street nevű amerikai befektetőcsoportnak, így mintegy 315 millió euró bevételhez jutottak a gránátvörös-kékek. A katalán klub 25 évre mondott le a jogokról, és mivel korábban már 10 százalékot átadtak ugyanennek a csoportnak, a Sixth Street a televíziós jogdíjak 25 százalékával rendelkezik már.

A Barcelona összesen 582 millió euróhoz jutott rövid távon a két ügyletnek köszönhetően, de a következő 25 évben a televíziós bevételek negyedét a Sixth Street fogja megkapni. Ugyanakkor a klub a Barcelona márkanév 49.9 százalékát is eladná, amelyből további 2-300 millió eurós bevételre számítanak Laportáék, de kell is a csapatnak az extra forrás.

Barcelona fans are in dreamland 😍 pic.twitter.com/ifLN3sx8oG — GOAL (@goal) July 21, 2022

A katalánok az idei átigazolási időszakban már leigazolták Robert Lewandowskit és Raphinhát is, valamint ingyen érkezett Christensen és Kessié is a klubhoz, de az új játékosok fizetése megterheli majd a büdzsét, mi több, ahhoz is plusz forrásokat kell felszabadítaniuk, hogy egyáltalán regisztrálhassák a szerzeményeket.

A katalán klub mintegy egymilliárd eurós adósságot is görget maga előtt, így lesz mire költeniük Laportáéknak, hogy szeretnének a régi sikerek útjára lépni. A hírek szerint a költekezéssel nem állnak le, a védelmet még mindenképp szeretné megerősíteni Xavi, a kiszemeltek között van Jules Koundé, Pau Torres, Josko Gvardiol és Milan Skriniar is.

