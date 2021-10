Új tulajdonosa lesz a Haladásnak, Illés Béla kiszáll!

Tippelj a Ferencváros–MTK örökrangadóra és 20-szoros pénzt nyerhetsz! Regisztrálj most!

5 millió forintról 40 millió forintra akarják emelni a tulajdonosok a Haladás Labdarúgó Kft. törzstőkéjét - írja a nyugat.hu a szombathelyi önkormányzat jövő heti közgyűlésére készült anyagára hivatkozva.

Mindez azt jelenti, hogy az Illés Akadémia helyett a Haladás Marketing Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. lesz a csapat többségi tulajdonosa, a tőkeemeléshez ugyanis közel 36 millió forintot fizet be a cég az NB II-es gárda kasszájába.

A Haladás Marketing Kft.-nek jelenleg 8,54 százalékos tulajdonrésze van a futballcsapatban, ez a tulajdonrész a tőkeemelés után 88,74 százalékra nő, így gyakorlatilag Illés Béla kiszáll a Haladás futballcsapatból, a helyét Séllei Árpád foglalja el, aki közel két éve a Haladás Labdarúgó Kft. ügyvezetője.

A közgyűlésre készült anyagból az is kiderül, hogy a jelenlegi többségi tulajdonos az önkormányzat számára nyújtott "aranyszavazatból" kivenné azt a jogot, hogy az önkormányzat beleszólhasson a társasági szerződés módosításába. Az "aranyszavazat" azt jelenti, hogy az önkormányzat beleszólhat, ha a többségi tulajdonos meg akarja változtatni a Haladás hazai pályájának helyszínét, a csapat nevét, címerét, hivatalos színeit. Az aranyszavazat beleszólást enged a felügyelőbizottság elnökének megválasztásába, a társasági szerződés megváltoztatásába is. A javaslat ez utóbbit venné ki az "aranyszavazatból" , ami azt is jelentheti, hogy a társasági szerződésből az önkormányzat beleegyezése nélkül törölhetik annak jogait - írja a lap.

A Haladás 2019-ben esett ki az NB I-ből, jelenleg a másodosztály harmadik helyén állnak, egy ponttal a listavezető Vasas mögött.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A cikk lejjebb folytatódik

Az Örökrangadón a Ferencváros győzelme 1,33-as, a döntetlen 5,30-as, az MTK sikere pedig 7,50-es szorzóval fogadható.