Új rekordot állított fel a mesternégyesével Romelu Lukaku

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

A belga válogatott csatára, Romelu Lukaku mesternégyest szerzett Azerbajdzsán ellen, és berúgta a 14. gólját is a mostani Európa-bajnoki selejtezősorozatban – ez utóbbival pedig új rekordot állított fel.

Belgium számára az volt a tét az F-csoport utolsó fordulójában megrendezett Azerbajdzsán elleni hazai találkozón, hogy átveszi-e a csoportelsőséget Ausztriától, amely már korábban letudta valamennyi mérkőzését.

Nos, jelentjük: küldetés teljesítve.

Méghozzá nem is akárhogyan, köszönhetően elsősorban Romelu Lukakunak. Az AS Roma 30 éves csatára négy gólt szerzett az első félidőben, a 17. és a 37. perc között. Az időközben emberhátrányba került azeriek ellen a hajrában Leandro Trossard állította be az 5–0-s végeredményt.

Az UEFA a hivatalos honlapján adta hírül, hogy Lukaku új rekordot állított fel azzal, hogy 14 gólt szerzett egyetlen Európa-bajnoki selejtezősorozatban. Az eddigi csúcsot 13-13 találattal az északír David Healy és a lengyel Robert Lewandowski tartotta, előbbi a 2008-as, utóbbi a 2016-os tornára vezető úton érte el ezt a számot.

Összesítésben, valamennyi kvalifikációs sorozatot figyelembe véve a belga támadó immár minden idők negyedik legjobb gólszerzője az Eb-selejtezőkön, 21 találattal. Csak Lewandowski (22), az angol Harry Kane és az ír Robbie Keane (23-23), valamint a portugál Cristiano Ronaldo előzi meg (41).

Mint ismeretes, Lukaku viharos nyarat élt át, különböző klubokkal „flörtölt” – például előző állomáshelye, az Inter gyűlölt riválisával, a Juventusszal – mielőtt a Chelsea-től kölcsönbe a Romához igazolt. Azóta 14 meccsen 9 gólt szerzett a klub színeiben, és a formája nem mutatja a visszaesés jeleit. Igaz, Jose Mourinho csapata ennek ellenére is csak a hetedik helyen áll a Serie A-ban – ez azonban aligha a belga támadó sara...