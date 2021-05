Új opció: Lingardot is odaadja a MU Sanchóért cserébe

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

A dortmundi Sancho és a Manchester United minden napra szolgáltat valamiféle új információt. Most egy érdekes csereüzlet képe rajzolódik ki.

A Borussia Dortmund szeretné magához édesgetni a Manchester United támadó középpályását, Jesse Lingardot, ami lássuk be dortmundi szemszögből Jadon Sancho pótlására tökéletes megoldás lehet.

A United továbbra is érdeklődik a Sancho iránt, és az ESPN úgy tudja, hogy a Dortmund 100 millió eurós ajánlat esetén hajlandó tárgyani az angol játékos elengedéséről. A 25 millió eurós besorolású Lingard bevételez az üzletbe azonban jelentősen átalakíthatja az üzletet. A The Sun beszámolója szerint a német fél érdeklődése Lingard iránt egyre hevesebb, aminek az az oka, hogy amióta a MU kölcsönadta a futballistát a West Ham-nek 13 gólt szerzett.

Sancho visszatért a legjobb formájához ebben a szezonban, és 24 bajnokin 19 gólhoz is köze volt, főszereplő volt a Német Kupa döntőjében aratott 4–1-es győzelemben is, hiszen kétszer is betalált.

Sancho és Lingard hamarosan át is beszélheti a helyzetet, hiszen mindketten tagjai lesznek az Európa-bajnokságon szereplő angol válogatottnak.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A hétvégén a címvédő Juventus, az új bajnok Interrel találkozik. A torinói sikerre (2,23) több esélyt ad az Unibet.