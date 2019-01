Ügynöke szerint Bale soha nem akarta elhagyni a Real Madridot

Az ügynök állítása szerint a szurkolók és a sajtó is igazságtalanul bánt a walesi sztárral.

Gareth Bale soha nem akarta elhagyni a Real Madridot, legalábbis ezt állítja Jonathan Barnett, a walesi sztár ügynöke.

Az előző néhány átigazolási időszakban folyamatosan jelentek meg pletykák Bale jövőjével kapcsolatban, és ezen a helyzeten az sem javított, hogy a 29 éves szélső a 2018-as Bajnokok Ligája döntő után maga is arról beszélt, hogy átgondolja a lehetőségeit.

Végül Cristiano Ronaldo távozott Madridból, ami lehetővé tette Bale számára, hogy első számú sztárként lépjen előre a Királyi Gárdánál, de ebben a szezonban ismét sérülések nehezítették meg a dolgát.

- Bale mindig is úgy érezte, hogy fontos tagja a csapatnak. Ahogy már korábban is elmondtam, ő sosem akart távozni, hiszen jól érzi magát, és a klub is elégedett vele. Az az igazság, hogy elegünk van a pletykákból és a hazugságokból - nyilatkozta Barnett.

A játékosügynök bevallotta, hogy az előző idény valóban nehéz volt Bale számára, de ő mindig próbált bizonyítani azoknak, akik már leírták.

- Gareth mindig tisztelte a szurkolókat, még akkor is, amikor néha igazságtalanul haragudtak rá. Ezek a szurkolók azóta rájöttek, hogy tévedtek. Bale egy igazi szupersztár, az egyik legnagyobb a Real Madridnál.

Ugyan Bale-t számos alkalommal hátráltatták sérülések madridi pályafutása alatt, de 213 meccsen így is szerzett 99 gólt, legutóbb pont egy újabb sérülésből felépülve az Espanyol ellen talált be.

Barnett kitért arra is, hogy a nehéz időkban a sajtó is igazságtalanul bánt a játékossal, amit az irigység motiválhatott:

- Valódi hadjáratot indítottak ellene, és igazán kellemetlen volt, ahogy a sajtó bánt vele. Talán az irigység állhatott ennek a hátterében.

A cikk lejjebb folytatódik

Bale már csak egy találatra van attól, hogy elérje a 100 gólt a Real Madrid mezében, és ezt akár csütörtökön, a Girona elleni kupameccsen is megszerezheti.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!