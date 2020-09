U21: fiatal magyar a Parmaban

Most debütált az U21-es válogatottban, de már a Parma első csapatát erősíti Balogh Botond.

Balogh Botond 18 évesen rögtön kezdőként kapott szerepet a védelem tengelyében a szlovénok elleni felkészülési mérkőzésen.

„Az első félidei játékkal meg lehetünk elégedve, mert nagyon jók voltunk szerintem, visszajöttek azok, amiket edzésen gyakoroltunk. Beszéltük is a szünetben, hogy ne aludjunk bele, nehogy visszahozzuk őket a meccsbe, ám sajnos mégis sikerült. Emiatt nagyon csalódottak vagyunk, de nagyon örülünk a pozitívumoknak, ezeket be kell építenünk a játékunkba. Személy szerint nagyon boldog vagyok, hogy pályára léphettem és végig tudtam játszani ezt a mérkőzést. Először nagyon meglepődtem a meghívón, utána viszont úgy voltam vele, meg kell mutatnom, hogy miért hívtak be, és szerintem sikerült is.” - Nyilatkozott az NSO-nak.

Több csapat

A találkozón egyébként 3-3-as döntetlen született, a mi góljainkat Bíró Bence szerezte.